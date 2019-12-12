على مكتب مدعي عام مكافحة الفساد : استخراج دفاتر عائلة من دائرة الاحوال " المركز " بدون علم اصحابها

جي بي سي نيوز - خاص : نضع هذه الواقعة التي لا يرقى اليها الشك على مكتب عطوفة مدعي عام مكافحة الفساد في هيئة النزاهة ، ونتمنى على عطوفته متابعتها ، وقد سربها الينا احد الموظفين الصالحين في دائرة الاحوال المدنية - المركز - طالبا عدم ذكر اسمه ولديه الادلة على كل حرف فيها :

فقد فوجئ احد المواطنين الاردنيين وخلال ذهابه الى دائرة الاحوال المدنية في طبربور " المركز " لتجديد دفتر عائلته بأن عليه احضار الدفتر المنتهي صلاحيته ، ولما قدم الدفتر الذي بحوزته قيل له ان عليه احضار دفتر صدر في العام 2014 ، وهنا اكد المواطن للدائرة بانه لم يصدر اي دفتر عائلة آخر كون دفتره ينتهي في العام 2019 ، فلماذا يصدر دفتر عائلة قبل انتهاء دفتره ، وبعد البحث والتقصي تبين ما يلي :

فقد تم استصدار دفتر عائلة له من دون علمه وتسليمه الى اشخاص آخرين .وبعد مراجعته المسؤولين في الدائرة تبين بأن موظفين في دائرة الاحوال المدنية ، المركز ، قد اصدروا دفتر عائلة باسمه لاحدى السيدات من دون علمه ، بمساعدة أحد الاشخاص ووجد في طلب الاصدار اسم السيدة الاردنية المذكورة مشطوبا بينما وضع على الطلب بدل فاقد ، ومن ثم تم توقيع الموافقة من مدراء في الدائرة معروفة اسماؤهم ، حيث وقعوا على الموافقة من دون حضور المواطن صاحب الدفتر وبدون طلبه وبدون علمه ، ومن ثم تم اصدار الدفتر الذي اعطي للمذكورة منذ العام 2014 .

أي انه مضى على عملية تثبيت التواقيع والطلب والواقعة حوالي خمس سنوات ، ولولا ذهاب المواطن لتجديد دفتر عائلته لما علم بالأمر أصلا .

ولعلم عطوفتك : فإن استلام اي دفتر عائلة جديد يتم بعد ختم الدفتر السابق والغائه ، ولكنهم استخرجوا دفتر بدل فاقد من دون ابراز الدفتر في مخالفة صريحة للقانون ، ، وايضا من دون ابراز ما يثبت ان المواطن قام بالتعميم على دفتره كما تقتضي التعليمات .

ولما ذهب الملف الى نائب المدير العام اكد للمواطن وقوع التزييف ومخالفة القانون ، واخبره بأنهم في الدائرة سيقومون بالتعميم على الدفتر ، ووضع قيد امني على اسم السيدة المذكورة التي استلمت الدفتر ، وهو لا يدري هل تم التعميم ووضع القيد الامني ام لا ، علما بأنهم لم يطلبوا ورقة تعميم لم تصدر اصلا حين تم تزوير الوقائع ، اي انهم استصدروا بدل فاقد من دون حصولهم في الدائرة على ورقة تثبت ان المواطن صاحب الدفتر قد قام بالتعميم على دفتره المزعوم فقدانه في المركز الامني ، وطلب نائب المدير من المدير العام الموافقة على استصدار دفتر عائلة للمواطن ، اي تجديد دفتر عائلته وهكذا كان حيث تم اصدار دفتر عائلة بدل فاقد للمواطن تكفيرا عن ذنب الدائرة التي اصدرت دفتر عائلة باسمه دون علمه ..

وللعلم ، فإن آخر دفتر عائلة استصدره المواطن الذي تم الاعتداء على حقوقه واستخراج دفتر باسمه دون علمه ، أي الدفتر الذي اصدرته الدائرة من تلقاء نفسا تكفيرا عن ذنبها ، ينتهي في العام 2019 ، بينما استخرج الدفتر للسيدة المذكورة في العام 2014 .

الواقعة كلها موجودة في ملف الدفتر الذي يقول الموظف ان لديه صورا عنه ، وان بامكانكم الوصول اليها اصلا في الملف الموجود بالدائرة علما بان كل هذا تم بتاريخ 3 - 12 - 2019 ، أي تم اكتشاف الامر بهذا التاريخ وتم اصدار دفتر عائلة للمواطن بدل فاقد بنفس التاريخ عند اكتشاف القضية ، مع العلم بأن الدفتر الذي سلمه المواطن للدائرة وينتهي في العام 2019 تم ختمه "ملغى" ولم يتم ارجاعه للمواطن حيث بقي في الملف وفق ما طلبوا هم من المواطن بدعوى انهم يريدون متابعة القضية، مع ان الدفتر من حقه .

بعد هذه الواقعة يصبح السؤال التالي مشروعا .. ترى : كم دفتر عائلة تم صرفه بدون علم اصحابه ، وكم شهادة ميلاد وشهادات وفاة وطلاق وزواج وكم جواز سفر تم تجديدها بدون علم اصحابها ، كم يشكل هذا من خطر على أمن الدولة وعلى الامن القومي الاردني بشكل عام ؟؟ .

ننتظر اجراءات عطوفتكم بشأن هذا الملف الخطير في دائرة الاحوال المدنية ، المركز ولكم تحياتنا .