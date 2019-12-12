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ضبط مزور عملات اردني في السعودية

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ضبط مزور عملات اردني في السعودية ضبط مزور عملات اردني في السعودية

جي بي سي نيوز :-  اطاحت شرطة الرياض بتشكيل عصابي مكوّن من 3 مقيمين عرب، تورطوا في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

تفصيلًا، صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير، أسفرت -بفضل من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة، من القبض على ثلاثة أشخاص (أردني، واثنين من الجنسية المصرية)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الرابع والخامس من العمر؛ وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم في بيع العملات والأوراق النقدية المزيفة.

وتابع: وضُبِط بحوزتهم أوراق نقدية مزيفة بما يقارب 100.000 ريال؛ حيث تم إيقافهم واتخذت بحقهم جميع الإجراءات النظامية.

جي بي سي نيوز

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