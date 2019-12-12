المياه الوطنية السعودية: إرسال تنبيهات بارتفاع الاستهلاك لـ200 ألف عميل

الرياض ـ مباشر: كشفت شركة المياه الوطنية السعودية، أنها نجحت في تفعيل إحدى مزايا العدادات الذكية، وذلك بإرسال الرسائل التنبيهية الأسبوعية بالاستهلاك المرتفع لـ 200 ألف عميل كمرحلة أولى.

وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم الخميس، زيادة عدد العملاء المستفيدين من هذه الخدمة بشكل تدريجي، مبينة أن عدد الرسائل الأسبوعية الصادرة من الشركة للعملاء من ذوي الاستهلاك المرتفع بلغت في المتوسط 10 آلاف رسالة أسبوعيًا.

وأشارت إلى أن هذه الخدمة ساهمت في خفض استهلاك المياه بعد تفاعل العملاء ذوي الاستهلاك المرتفع معها، مما أدى إلى تحقيق وفر مائي تجاوز 40 ألف متر مكعب خلال شهرين ونصف، منذ بداية تطبيق الخدمة في سبتمبر / أيلول الماضي.

وأوضحت الشركة أن إصدار منظومة العدادات الذكية رسائل تنبيهية أسبوعيًا للعملاء الذين ارتفع استهلاكهم، جاءت بعد استكمال الشركة دائرة الربط الإلكترونية لمنظومة العدادات الذكية.

كما نوهت إلى أن الاختبارات الأولية لهذه العمليات أكدت جدوى العدادات الذكية وفعاليتها في إرشاد العملاء وتوعيتهم بتغيير نمط استهلاكهم.

وبيّنت الشركة أن نسبة العملاء الذين تفاعلوا مع الرسائل الأسبوعية من أول مرة بلغت 81 بالمائة، فيما ارتفعت النسبة إلى 85 بالمائة بعد إرسال الرسالة التنبيهية الثانية.

ونوهت الشركة إلى أن هذه الاستجابة تضمنت معالجة العملاء للتسربات الظاهرة وغير الظاهرة، وتركيب الأدوات الصحية المرشّدة، إضافة إلى تغيير سلوكيات الاستخدام اليومي للمياه في المنزل.

وأكدت الشركة أنه تم تركيب أكثر من 1.8 مليون عداد ذكي بمختلف مناطق المملكة، ونجحت الشركة في ربط 1.3 مليون عداد ذكي بشبكات لاسلكية ثابتة (مجمعات القراءات)، لوصول القراءات إلى أنظمة الشركة دون تدخل بشري.

وأوضحت الشركة أن منظومة العدادات الذكية ستكتمل في منتصف عام 2020م، وأنها ماضية في خططها وبرامجها لاستكمال تركيب منظومة العدادات الذكية في مناطق المملكة المختلفة، واستكمال دائرة الربط الإلكتروني لها.

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