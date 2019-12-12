استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد قرارات الفيدرالي

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس.

ويأتي أداء الورقة الخضراء بعد قرار البنك الأمريكي بالأمس بشأن تثبيت معدل الفائدة إضافة إلى توقعات منحنى "دوت بلوت" والتي تشير إلى عدم زيادة في معدل الفائدة خلال عام 2020 بأكمله.

وتدعم أسعار الفائدة الأمريكية المرتفعة قيمة الدولار؛ ولذلك سيطرت الخسائر على العملة الأمريكية أمس بعد القرار.

وتعرض الدولار إلى ضغوط من العملة البريطانية كذلك، حيث انطلقت اليوم الانتخابات العامة في المملكة المتحدة اليوم وسط توقعات بفوز حزب المحافظين الحاكم بأغلبية وإن كانت محدودة ما يجعل مصير صفقة البريكست غير محسوماً.

ومن المنتظر أن تعلن الإدارة الأمريكية موقفها من التعريفات الأمريكية المرتقب فرضها على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار يوم الأحد المقبل، حيث يناقش الرئيس دونالد ترامب مع كبار مستشاري التجارة تلك المسألة اليوم، وفقاً لتقرير إعلامي.

وبحلول الساعة 9:12 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة عند مستوى 1.1131 دولار.

لكن الدولار ارتفع هامشياً بنسبة 0.09 بالمائة مقابل العملة اليابانية ليسجل 108.66 ين، في حين أنه تراجع أمام العملة البريطانية بأكثر من 0.1 بالمائة ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3210 دولار.

وبالنسبة لزوج العملات (الدولار-الفرنك السويسري)، فشهد خسائر بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة لتسجل العملة الأمريكية 0.9820 فرنك.

وفي تلك الأثناء، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.110.

وكانت الورقة الخضراء تراجعت قرب أدنى مستوياتها منذ أوائل أغسطس/آب الماضي بعد أن بدد الفيدرالي آمال زيادة معدل الفائدة.