أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسعار النفط ترتفع مع تكهنات عجز الإمدادات

Google+ Print
أسعار النفط ترتفع مع تكهنات عجز الإمدادات أسعار النفط ترتفع مع تكهنات عجز الإمدادات

مباشر: ارتفعت النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير منظمة أوبك والذي كشف عن توقعات بشأن عجز إمدادات الخام في عام 2020، إضافة لترقب التطورات التجارية.

وقالت المنظمة بالأمس أنها تتوقع حالياً عجزاً محدوداً في سوق النفط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الأسواق باتت أكثر تشدداً مما كان يعتقد في السابق.

وتراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 193 ألف برميل يومياً كما قررت تثبيت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام والمعروض من خارجها خلال العامين الحالي والمقبل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أظهرت بالأمس تراجع إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه مع زيادة في مخزونات الخام على عكس التقديرات.

وعلى الجانب التجاري، كشف تقرير حديث بأن الرئيس الأمريكي دونالد قد يناقش التعريفات المخطط فرضها على الجانب الصيني في عطلة نهاية الأسبوع مع كبار مستشاري التجارة اليوم.

وبحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 63.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 58.84 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

ترامب يعتزم إلقاء خطاب حالة الاتحاد في 4 فبراير المقبل

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

8 الصبح - أسعار الخضراوات والذهب ومواعيد القطارات بتاريخ 21-12-2019

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب: عقدنا محادثات جيدة مع الرئيس الصيني بشأن الصفقة التجارية

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري

ترامب يعتزم توقيع ميزانية بـ738 مليار دولار للإنفاق العسكري