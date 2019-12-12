أسعار النفط ترتفع مع تكهنات عجز الإمدادات

مباشر: ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير منظمة أوبك والذي كشف عن توقعات بشأن عجز إمدادات الخام في عام 2020، إضافة لترقب التطورات التجارية.

وقالت المنظمة بالأمس أنها تتوقع حالياً عجزاً محدوداً في سوق النفط خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الأسواق باتت أكثر تشدداً مما كان يعتقد في السابق.

وتراجع إنتاج الدول الأعضاء في منظمة أوبك خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني بنحو 193 ألف برميل يومياً كما قررت تثبيت تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام والمعروض من خارجها خلال العامين الحالي والمقبل.

وكانت إدارة معلومات الطاقة أظهرت بالأمس تراجع إنتاج النفط الأمريكي من أعلى مستوى في تاريخه مع زيادة في مخزونات الخام على عكس التقديرات.

وعلى الجانب التجاري، كشف تقرير حديث بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يناقش التعريفات المخطط فرضها على الجانب الصيني في عطلة نهاية الأسبوع مع كبار مستشاري التجارة اليوم.

وبحلول الساعة 8:46 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى 63.98 دولار للبرميل.

كما زاد سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.1 بالمائة إلى 58.84 دولار للبرميل.