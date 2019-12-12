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أرامكو السعودية تعلن عن تعيين الرميان والعامودي بعدد من اللجان

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أرامكو السعودية تعلن عن تعيين الرميان والعامودي بعدد من اللجان أرامكو السعودية تعلن عن تعيين الرميان والعامودي بعدد من اللجان

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الزيت العربية (أرامكو السعودية)، عن عدد من التعيينات في عدة لجان، شملت لجنة المراجعة ولجنتي الترشيحات وإدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الخميس، أنه تم تعيين ياسر بن عثمان الرميان، عضوًا في لجنة الترشيحات.

وبينت أنه تم تعيين نبيل بن محمد العامودي عضوًا في كل من لجنة المراجعة، ولجنة إدارة المخاطر وشؤون الصحة والسلامة والبيئة.

ونوهت الشركة إلى أن العامودي يشغل حالياً منصب عضو مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية وقد شغل هذا المنصب منذ عام 2019م، ويشغل الرميان منصب رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية.

واستقبل السوق السعودي أمس الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول  2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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