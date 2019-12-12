استقرار معدل التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر

مباشر: استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال الشهر الماضي على أساس شهري وسنوي.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا ارتفع بنسبة 1.1 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على أساس سنوي وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له.

أداء التضخم في ألمانيا خلال نوفمبر - (المصدر: هيئة الإحصاءات الفيدرالية)

وبحسب البيانات، فإن تكاليف المطاعم والفنادق ارتفعت بنسبة 2.8 بالمائة فيما شهدت أسعار المشروبات الكحولية والتبغ زيادة 2.7 بالمائة.

ويأتي أداء التضخم في أكبر اقتصاد أوروبي بالتزامن مع انخفاض أسعار منتجات الطاقة بنحو 3.7 بالمائة في الشهر الماضي على أساس سنوي.

أما على أساس شهري، فإن مؤشر أسعار المستهلكين تراجع بنحو 0.8 بالمائة خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهي نفس القراءة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن معدل التضخم في ألمانيا سوف ينكمش بنحو 0.8 بالمائة في الشهر الماضي.

وبالنسبة للمؤشر الذي يتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي، سجل معدل التضخم في ألمانيا 1.2 بالمائة في نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومقابل زيادة 0.9 بالمائة في الشهر السابق له.

أداء المؤشر المتوافق مع متطلبات الاتحاد الأوروبي - (المصدر: هيئة الإحصاءات الفيدرالية)

وبحلول الساعة 8:38 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند 1.1134 دولار.