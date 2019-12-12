"أرامكو" يرتفع 9% في ثاني جلساته بسيولة 11 مليار ريال

من: ثابت شحاتة

الرياض - مباشر: واصل سهم أرامكو السعودية، نشاطه الإيجابي في ثاني جلساته بالسوق السعودي، ليقترب من حده الأعلى، وسط قفزة بالسيولة.

وسجل السهم ارتفاعا نسبته 9.4 بالمائة، بحلول الساعة 11:20 بتوقيت السعودية، ليصل إلى 38.55 ريال، لتتخطة قيمة الشركة تريليوني دولار.

وبلغت قيم تداول السهم في هذه الأثناء نحو 11 مليار ريال، من خلال حوالي 290 مليون سهم، بتنفيذ 66.7 ألف صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 0.5 بالمائة، فاقداً 41 نقطة من قيمته هبط بها إلى مستوى 8,092.6 نقطة.

وبلغت قيم تداول السوق 11.85 مليار ريال من خلال 328 مليون سهم، لتصل سيولة أرامكو إلى نحو 93 بالمائة من سيولة السوق.

وسجل السوق المالية السعودية سيولة تجاوزت 5 مليار ريال، في أول خمس دقائق لجلسة يوم الخميس، بدعم من النشاط الملحوظ لسهم أرامكو السعودي باللحظات الأولى من الجلسة.

وشهد السوق السعودي تنفيذ 15 صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودية، بالتعاملات الصباحية من جلسة اليوم الخميس، بقيمة إجمالية بلغت 96.6 مليون ريال، من خلال 2.75 مليون سهم.

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