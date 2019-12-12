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مؤسسة النقد السعودية تطرح قواعد النشاطات المساندة للتمويل لمرئيات العموم

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مؤسسة النقد السعودية تطرح قواعد النشاطات المساندة للتمويل لمرئيات العموم مؤسسة النقد السعودية تطرح قواعد النشاطات المساندة للتمويل لمرئيات العموم

الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن طرح مشروع (مسودة) قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وأوضحت "ساما" في بيان لها اليوم الخميس أن تلك المسودة تهدف لتنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

ودعت في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 15 / 04 / 1441هـ الموافق 12 / 12 / 2019.

وأكدت ساما أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود "ساما" الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية:

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