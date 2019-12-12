مؤسسة النقد السعودية تطرح قواعد النشاطات المساندة للتمويل لمرئيات العموم

الرياض- مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، عن طرح مشروع (مسودة) قواعد الترخيص للنشاطات المساندة لنشاط التمويل.

وأوضحت "ساما" في بيان لها اليوم الخميس أن تلك المسودة تهدف لتنظيم أحكام الترخيص لهذا النوع من الشركات، وتنظيم مزاولتها لنشاطها، وذلك حسب الصلاحيات الممنوحة للمؤسسة بموجب أحكام نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية.

ودعت في هذا الصدد العموم والمُهتمين - تعزيزاً لمبدأ الشفافية والمشاركة - إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على المشروع اعتباراً من 15 / 04 / 1441هـ الموافق 12 / 12 / 2019.

وأكدت ساما أن إصدار هذه القواعد يأتي ضمن جهود "ساما" الرامية إلى دعم قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة مساندة وجديدة لتعزيز القطاع ودعم الشركات وتسهيل عملها، وبما يتوافق مع دور المؤسسة في تعزيز الاستقرار المالي ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأشارت مؤسسة النقد إلى أنها تسعى من خلال هذه القواعد إلى تحقيق عدة أهداف؛ منها جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة للعمل تحت إشرافها بشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات من خلال الالتزام بما تصدره المؤسسة من متطلبات تتعلق بأمن المعلومات وحوكمة الشركات والتنظيم الداخلي والإسناد وإدارة المخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية:

ترشيحات:

صفقات خاصة على "أرامكو السعودية" بـ96.6 مليون ريال بالتعاملات الصباحية

"أرامكو" يصعد بسيولة السوق السعودي لـ5 مليارات ريال باللحظات الأولى

بتعويض يصل لـ100ألف ريال للفرد..السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين

محللون: توقعات باستمرار شراء "أرامكو" ومضاعفة السيولة بالسوق السعودي

أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

القيمة السوقية للسوق السعودي تتضاعف 5 مرات بعد إدراج "أرامكو"

السعودية:نملك أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال التنقيب عن النفط