الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل قبيل قرار البنك المركزي

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتصريحات كريستين لاجارد.

وينتظر المستثمرون أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي تحت قيادة كريستين لاجارد والتي تولت المنصب في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تعقد لاجارد مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الذي من غير المتوقع أن يشهد تغييراً في السياسة النقدية لمنطقة اليورو.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى معدل الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه بالأمس كما قرر عدم زيادة الفائدة في العام المقبل.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ومن المتوقع إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فإن الانتخابات العامة انطلقت اليوم وسط توقعات بفوز حزب المحافظين الحاكم والذي يرأسه بوريس جونسون بأغلبية محدودة.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 406.8 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني فوتسي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 7232.1 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 13183.7 نقطة في حين ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 5875.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1136 دولار.