أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل قبيل قرار البنك المركزي

Google+ Print
الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل قبيل قرار البنك المركزي الأسهم الأوروبية ترتفع بالمستهل قبيل قرار البنك المركزي

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وتصريحات كريستين لاجارد.

وينتظر المستثمرون أول اجتماع سياسة نقدية للبنك المركزي الأوروبي تحت قيادة كريستين لاجارد والتي تولت المنصب في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ومن المقرر أن تعقد لاجارد مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع الذي من غير المتوقع أن يشهد تغييراً في السياسة النقدية لمنطقة اليورو.

وكان بنك الاحتياطي الفيدرالي أبقى معدل الفائدة كما هو دون تغيير في اجتماعه بالأمس كما قرر عدم زيادة الفائدة في العام المقبل.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم، استقر معدل التضخم في ألمانيا خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني ومن المتوقع إعلان بيانات الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وفيما يتعلق بالمملكة المتحدة، فإن الانتخابات العامة انطلقت اليوم وسط توقعات بفوز حزب المحافظين الحاكم والذي يرأسه بوريس جونسون بأغلبية محدودة.

وبحلول الساعة 8:08 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 406.8 نقطة كما زاد المؤشر البريطاني فوتسي بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة ليصل إلى 7232.1 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" ارتفاعاً بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 13183.7 نقطة في حين ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بأكثر من 0.2 بالمائة مسجلاً 5875.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1136 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار