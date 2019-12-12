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الكابلات السعودية تُعلن نشرة إصدار زيادة رأس المال (مستند)

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الكابلات السعودية تُعلن نشرة إصدار زيادة رأس المال (مستند) الكابلات السعودية تُعلن نشرة إصدار زيادة رأس المال (مستند)

الرياض- مباشر:  أعلنت شركة "الكابلات السعودية" عن  نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس مالها وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250 مليون ريال.

وحددت الشركة عبر نشرة الإصدار على "تداول" سعر الطرح عند 10 ريالات للسهم وذلك لزيادة رأس المال من 110.61 مليون ريال إلى 360.61 مليون ريال من خلال طرح 25 مليون سهم.
 
وأوضحت أن المتحصلات المتوقع الحصول عليها سيتم استخدامها بعد خصم كافة تكاليف الطرح في مشروع زيادة إنتاجية كابلات الألمنيوم، ومشروع زيادة إنتاجية كابلات الطاقة ومشروع تحسين خطوط الإنتاج، ومشروع تصنيع الإكسسوارات.

كانت هيئة السوق المالية وافقت في 2 ديسمبر/ كانون الأول على زيادة رأس مال شركة الكابلات بمبلغ 250 مليون ريال، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

ترشيحات:

هيئة السوق تعتمد زيادة رأسمال الكابلات السعودية بأسهم حقوق أولوية

4 عوامل تعمق خسائر الكابلات السعودية بالربع الثالث

مباشر (اقتصاد)

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