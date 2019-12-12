وكالة: ترامب يناقش التعريفات الأمريكية على سلع صينية اليوم

مباشر: أفاد تقرير حديث بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يلتقي اليوم الخميس مع كبار مستشاري التجارة؛ من أجل تحديد الموقف النهائي بشأن التعريفات المخطط فرضها على الجانب الصيني.

وأوضح تقرير نشرته وكالة رويترز نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة على الخطط لكنها لم تفصح عن هويتها، أمس الأربعاء، أنه من المتوقع أن يقدم كبار المستشارين التجاريين وجهات نظر متباينة خلال الاجتماع لكن القرار النهائي سيكون متروكاً لترامب.

ويحل الموعد النهائي لفرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على فاتورة من السلع الصينية بقيمة 160 مليار دولار يوم 15 ديسمبر/كانون الأول.

ومن شأن اتخاذ قراراً بالمضي قدماً في تعريفات ديسمبر/كانون الأول أن يؤدي لإثارة اضطرابات داخل الأسواق المالية وإحباط المحادثات التجارية الأمريكية الصينية حول الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم والمستمرة منذ 17 شهراً.

ولم ينجح المفاوضون التجاريون منذ أوائل أكتوبر/تشرين الأول وحتى الآن في إتمام المرحلة الأولى من الصفقة التجارية والتي قيل أنه تم التوصل لها في ذلك التوقيت.

وذكرت الوكالة أن العديد من قبل الجانبين توقعوا التوصل إلى صفقة تجارية قبيل موعد التعريفات في 15 ديسمبر/كانون الأول لكن هذا الاحتمال يبدو حالياً أمر غير مرجحاً.

وأكدت المصادر أن الأمر يتوقف حالياً ما إذا كانت واشنطن ستقر تأجيلاً للتعريفات المخططة أم أنها ستتركها تدخل حيز التنفيذ.

وقال واحد من المصادر إنه يتوقع زيادة التعريفات الأمريكية على سلع صينية يوم الأحد المقبل، وفقاً للوكالة.