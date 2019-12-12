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تباين أداء الذهب عالمياً مع إشارات تجارية وقرار الفيدرالي

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تباين أداء الذهب عالمياً مع إشارات تجارية وقرار الفيدرالي تباين أداء الذهب عالمياً مع إشارات تجارية وقرار الفيدرالي

مباشر: تباين أداء الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب إشارات تجارية إضافة إلى قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس.

ويأتي أداء المعدن النفيس وسط تقرير نشرته وكالة رويترز يؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد من المتوقع أن يجتمع اليوم مع كبار المستشارين من أجل تحديد الموقف النهائي بشأن التعريفات المخطط فرضها على الجانب الصيني.

وكان الذهب صعد بالأمس لأعلى مستوياته منذ 5 ديسمبر/كانون الأول بعد قرار البنك المركزي إبقاء الفائدة كما هي دون تغيير إضافة للإشارة إلى أن تكاليف الاقتراض لن تشهد تغيير في أيّ وقت قريب.

وتضغط معدلات الفائدة الأمريكية المرتفعة على الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة كما أنها تدعم الدولار الأمريكي كذلك.

وفي سياق مشابه، يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من اليوم مع عقد كريستين لاجارد مؤتمر صحفي عقب الاجتماع.

وعلى صعيد آخر، يركز المستثمرون على الانتخابات البريطانية العامة اليوم والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام صفقة البريكست وبالتالي إتمام عملية الخروج.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات المنتجين وطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:24 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة 0.2 بالمائة أو ما يعادل 3 دولارات ليصل إلى 1478 دولاراً للأوقية.

في حين تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.1 بالمائة أو ما يوازي 1.53 دولار مسجلاً 1473.35 دولار للأوقية.

وفي نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يرصد أداء الورقة الأمريكية بنسبة هامشية 0.06 بالمائة إلى 97.065.

مباشر (اقتصاد)

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