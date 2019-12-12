الإسترليني أعلى 1.32 دولار مع بدء الانتخابات البريطانية

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني أعلى 1.32 دولار خلال تعاملات اليوم الخميس، مع بدء الانتخابات العامة في بريطانيا.

ويتجه الناخبين في كافة أنحاء المملكة المتحدة اليوم إلى صناديق الاقتراع من أجل المشاركة في الانتخابات العامة، والتي من المرجح أن تحدد نتائجها إلى حد كبير مصير صفقة البريكست.

وتأتي الانتخابات المبكرة بناءً على دعوة من الحكومة البريطانية التي يقودها رئيس حزب المحافظين ورئيس الوزراء بوريس جونسون، بسبب الخلافات البرلمانية حيال الصفقة المقترحة لتنفيذ عملية مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وكان جونسون تفاوض مع قادة الاتحاد الأوروبي حول شروط عملية الخروج من الكتلة وتوصل إلى صفقة لم تحظى بالطرح أمام مجلس العموم البريطاني للتصويت.

ويسعى جونسون من خلال تلك الانتخابات إلى الفوز بأغلبية كافية من المقاعد البرلمانية البالغ عددها 650 مقعداً من أجل تمكينه من تمرير صفقة البريكست والتي تعرف رسمياً باسم "اتفاقية الانسحاب".

لكن قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات، كشف مسح حديث صادر عن مؤسسة يوجوف عن تراجع حاد في أغلبية حزب جونسون؛ ليكون من المتوقع فوزه بأغلبية 28 مقعداً فقط بدلاً من التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى الفوز بـ68 مقعداً.

ويعتبر يوم 31 يناير/كانون الثاني الموعد النهائي لإتمام عملية البريكست.

وبحلول الساعة 7:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.3219 دولار، ليعاود الصعود عند أعلى مستوى في نحو 8 أشهر.

وزادت العملة البريطانية مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة، لتتراجع العملة الأوروبية الموحدة إلى 0.8427 إسترليني.