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صفقات خاصة على "أرامكو السعودية" بـ95 مليون ريال بالتعاملات الصباحية

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صفقات خاصة على "أرامكو السعودية" بـ95 مليون ريال بالتعاملات الصباحية صفقات خاصة على "أرامكو السعودية" بـ95 مليون ريال بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، باللحظات الأولى من جلسة اليوم الخميس، تنفيذ 14 صفقة خاصة على سهم أرامكو السعودي بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقا لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقات بلغت 95.28 مليون ريال، من خلال 2.7 مليون سهم.
 
وتم تنفيذ جميع الصفقات عند مستوى 35.20 ريال، وهو مستوى إغلاق السهم بنهاية جلسة أمس الأربعاء.

وتم تداول سهم "أرامكو" خلال جلسة اليوم الخميس بين مستويات 38.70 ريال و36 ريالا، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

وسجل السوق المالية السعودية في أول خمس دقائق لجلسة يوم الخميس، سيولة تجاوزت 5 مليار ريال، بدعم من النشاط الملحوظ لسهم أرامكو السعودي باللحظات الأولى من الجلسة.

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