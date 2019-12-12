"أرامكو" يصعد بسيولة السوق السعودي لـ5 مليارات ريال باللحظات الأولى

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: سجل السوق المالية السعودية في أول خمس دقائق لجلسة يوم الخميس، سيولة تجاوزت 5 مليار ريال، بدعم من النشاط الملحوظ لسهم أرامكو السعودي باللحظات الأولى من الجلسة.

وبحلول الساعة 10:05 صباحاً بتوقيت الرياض، سجل سهم أرامكو ارتفاعاً بنحو 5.11 بالمائة وصولاً الى مستوى 37 ريال، ليربح من خلالها 1.8 ريال.

وتخطت السيولة على سهم أرامكو حاجز الـ5.1.94 مليار ريال من خلال 17.065 ألف صفقة، من خلال كميات بلغت 135 مليون سهم.

وفي تلك الأثناء سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بلغت نسبته 0.17 بالمائة الى مستوى 8147.52 نقطة ، من خلال تداولات اجمالية بلغت 5.259 مليار ريال ، أي أن سيولة ارامكو قد سحبت نحو 98.7 بالمائة من اجمالي السوق.

وأظهرت فترة ما قبل الافتتاح في السوق السعودي، أن سعر الافتتاح الافتراضي لـ"أرامكو السعودية" وصل عند 38.70 ريال بزيادة 10 بالمائة، مقارنة بسعر إغلاق جلسة أمس.

وقال المستشار المالي، علي الجعفري لـ "مباشر" إن سهم أرامكو استهدف الصعود بالحد الأقصى بجلسة اليوم إلى مستوى قد يتخطى الـ 38.7 ريال .

وتابع: ان السهم سيحقق ارتفاعاً بناء على الإقبال الكبير وحجم الطلبات المرتفع جداً، فضلا عن توقعات إدراج مؤشر مورجان ستانلي لسهم أرامكو ضمن أسهم الأسواق الناشئة والمقرر ادراجه يوم الأربعاء المقبل الموافق 17 ديسمبر/ كانون الأول، ما يضمن تدفقات ضخمة من صناديق المؤشرات العالمية.

وتابع الجعفري، أنه من المتوقع أن يشهد السهم يوم الأحد المقبل إقبالا ضخما على شراء السهم في حال عدم توافر عروض تلبي طلبات صناديق المؤشرات والصناديق المحلية والنفط.

وقال المحلل بأسواق المال، قاسم العلي لـ "مباشر" إن السبب في قفزة سهم أرامكو اليوم هو وجود بيوع من قبل الافراد بعد تحقيق مكاسب قرابه 20 بالمائة على السهم بجلسة أمس.

وتوقع العلي إستمرار الارتفاع حيث ان حجم التدوال لايزال اقل من 10 بالمائة، من الكميات المتداولة وخاصه بعد أعلنت "إم إس سي آي" إدراج "أرامكو" في مؤشراتها اعتبارًا من إغلاق 17 ديسمبر الجاري والذي سيكون نافذا يوم 18 ديسمبر 2019.

من الجدير بالذكر أن سهم أرامكو لا يؤثر على مؤشر السوق السعودي في أول 5 أيام تداول، حيث لن يتم ضمه للمؤشر إلا بعد اليوم الخامس للتداول.

واستقبل السوق السعودي أمس الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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