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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ترقب مستجدات التجارة

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الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ترقب مستجدات التجارة الأسهم اليابانية ترتفع بالختام مع ترقب مستجدات التجارة

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الخميس، وسط انتظار ما إذا كانت الولايات المتحدة ستؤجل الموعد النهائي للتعريفات المخططة على الصين.

ويأتي أداء المؤشر الياباني وسط انتظار مستجدات الأوضاع بين أكبر اقتصادين حول العالم على الصعيد التجاري.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد مع كبار مستشاري التجارة اليوم لمناقشة التعريفات المخطط دخولها حيز التنفيذ على سلع صينية بقيمة 160 مليار دولار يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وفقاً لمصادر مطلعة على المسألة أبلغت وكالة رويترز.

كما أن الأسواق المالية في اليابان استفادت من قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالأمس والذي أشار إلى عدم زيادات في معدل الفائدة خلال عام 2020.

وبنهاية الجلسة، ارتفع المؤشر الياباني "نيكي" بأكثر من 0.1 بالمائة أو ما يعادل 32 نقطة ليصل إلى 23424.8 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر توبكس، فتراجع بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة ليغلق عند مستوى 1712.8 نقطة.

وتأثر المؤشر الأوسع نطاقاً  سلباً بانخفاض ملحوظ في أسهم الشركات ذات القيمة السوقية الصغيرة.

وبحلول الساعة 6:58 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة هامشية، ليرتفع الدولار إلى 108.62 ين.

مباشر (اقتصاد)

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