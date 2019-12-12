اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات عن آخر التطورات لـ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي: تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية ا

بند توضيح مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بتقديم لائحتها الإعتراضية أمام محكمة الأستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ 14/04/1441هـ الموافق 11/12/2019م وبإنتظار قبول طلبها وتحديد موعد جلسة أمام محكمة الأستئناف. الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

حكمت الدائرة برفض الدعوى وحددت يوم 1441/03/15هـ الموافق 2019/11/12م موعداً لاستلام الحكم، كما أبلغت الدائرة طرفي الدعوى بحق الاعتراض خلال 30 يوم من استلام الحكم.