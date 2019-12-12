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اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات عن آخر التطورات لـ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي: تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية ا

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اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات عن آخر التطورات لـ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي: تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية ا اعلان شركة إتحاد عذيب للإتصالات عن آخر التطورات لـ أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي: تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية ا
بند توضيح مقدمة تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بتقديم لائحتها الإعتراضية أمام محكمة الأستئناف الإدارية بالرياض بتاريخ 14/04/1441هـ الموافق 11/12/2019م وبإنتظار قبول طلبها وتحديد موعد جلسة أمام محكمة الأستئناف. الحدث الذي سبق إعلانه أعلنت الشركة على موقع تداول بتاريخ 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م الإعلان التالي:

تود شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) أن توضح للسادة المساهمين الكرام بحضور ممثلها للجلسة الرابعة عشر في الدائرة الإدارية الثانية لدى المحكمة الإدارية بالرياض اليوم الاثنين 1441/02/29هـ الموافق 2019/10/28م، حيث حضر كلا من ممثل الشركة وممثل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

حكمت الدائرة برفض الدعوى وحددت يوم 1441/03/15هـ الموافق 2019/11/12م موعداً لاستلام الحكم، كما أبلغت الدائرة طرفي الدعوى بحق الاعتراض خلال 30 يوم من استلام الحكم.

تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية (تداول) 1441-02-29 الموافق 2019-10-28 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لاتستطيع الشركة تقييم الأثر المالي في الوقت الحالي معلومات اضافية سوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات تخص القضية.

مباشر (اقتصاد)

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