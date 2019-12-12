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إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن توقيع عقد مع وزارة الحج والعمرة

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إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن توقيع عقد مع وزارة الحج والعمرة إعلان الشركة التعاونية للتأمين عن توقيع عقد مع وزارة الحج والعمرة
بند توضيح مقدمة تعلن شركة التعاونية عن توقيعها بتاريخ 11 ديسمبر 2019م اتفاقية مع وزارة الحج والعمرة وذلك بناء على الترسية التي تم الإعلان عنها مسبقا بتاريخ 28 أغسطس 2019م، ويأتي هذا التوقيع بعد أن تم الحصول على موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي المسبقة على أن يكون التعاقد مع وزارة الحج والعمرة بمشاركة قطاع التأمين لتقديم خدمات التأمين للمعتمرين القادمين من الخارج . تاريخ اعلان الترسية 1440-12-27 الموافق 2019-08-28 موضوع العقد التعاقد مع وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات التأمين للمعتمرين القادمين من الخارج لمدة (4) أربع سنوات. تاريخ توقيع العقد 1441-04-14 الموافق 2019-12-11 قيمة العقد تتوقع الشركة أن تزيد قيمة العقد السنوي الناجمة عن هذا التعميد عن 5% من إجمالي الأقساط المكتتبة للشركة التعاونية للعام المالي 2018م. تفاصيل العقد التعاقد مع وزارة الحج والعمرة لتقديم خدمات التأمين للمعتمرين القادمين من الخارج لمدة (4) أربع سنوات. مده العقد (4) أربع سنوات الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها يتوقع أن يكون لذلك أثر مالي ايجابي على إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والنتائج المالية للشركة وسينعكس ذلك بشكل تدريجي ابتداءاً من الربع الاول للعام 2020م. علماً بانه سوف يكون البرنامج بنظام "المشاركة" مع قطاع التأمين. أطراف ذات علاقة لا يوجد أطراف ذات علاقة

مباشر (اقتصاد)

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