إعلان تصحيحي من شركة القصيم القابضة للاستثمار بخصوص إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية السعودية (تداول) المراد تصحيحه 1441-04-14 الموافق 2019-12-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق شروط الترشح : يرجى من السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات ترشيحهم على العنوان الموضح بالإعلان إبتداءاً من تاريخ 12 / 12 / 2019 م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم 12 / 01 / 2019 م وذلك وفق الشروط التالية : تصحيح الخطأ شروط الترشح : يرجى من السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات ترشيحهم على العنوان الموضح بالإعلان إبتداءاً من تاريخ 12 / 12 / 2019 م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم 12 / 01 / 2020 م وذلك وفق الشروط التالية :
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