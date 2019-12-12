أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

إعلان تصحيحي من شركة القصيم القابضة للاستثمار بخصوص إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة

Google+ Print
إعلان تصحيحي من شركة القصيم القابضة للاستثمار بخصوص إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة إعلان تصحيحي من شركة القصيم القابضة للاستثمار بخصوص إعلان الشركة عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة للدورة الجديدة
بند توضيح تاريخ الاعلان المنشور مسبقاً على موقع السوق المالية (تداول) المراد تصحيحه 1441-04-14 الموافق 2019-12-11 البيان الخاطئ في الاعلان السابق شروط الترشح : يرجى من السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات ترشيحهم على العنوان الموضح بالإعلان إبتداءاً من تاريخ 12 / 12 / 2019 م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم 12 / 01 / 2019 م وذلك وفق الشروط التالية : تصحيح الخطأ شروط الترشح : يرجى من السادة مساهمى الشركة الذين يرغبون فى ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة تقديم طلبات ترشيحهم على العنوان الموضح بالإعلان إبتداءاً من تاريخ 12 / 12 / 2019 م وحتى موعد أقصاه نهاية يوم 12 / 01 / 2020 م وذلك وفق الشروط التالية :

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر