محللون: توقعات باستمرار شراء "أرامكو" ومضاعفة السيولة بالسوق السعودي

من: بدور الراعي

الرياض- مباشر: توقع محللون بأسواق المال أن يواصل السوق السعودي ارتفاعه خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس؛ تزامناً مع ثاني أيام إدراج عملاق النفط السعودي -أرامكو -، مع توقعات باستمرار زخم للسيولة.

وقال عضو جمعية الاقتصاد السعودي، سعد آل ثقفان لـ" مباشر" إنه من المتوقع أن يشهد السوق اليوم طلبات أكثر على سهم أرامكو، مما سيكون محفزا قويا للسيولة والتي من المرجح أن تكون أعلى من جلسة الأربعاء.

وتوقع الثقفان أن يستمر السوق في حركة الصعود، مع زيادة في الطلبات على أرامكو لكي يحافظ المستثمرين على الكميات التي يرغبون فيها.

وأشار الثقفان الى أن السيولة أمس -باستثناء التي تمت على أرامكو- كانت في وضعها الطبيعي بمتوسط أقل من المعتاد، مشيرا الى ان اغلبها كان لتوجيهها للحصول على أسهم في أرامكو للمستثمرين الذين لم تسمح لهم الفرصة للاكتتاب في أرامكو.

وأضاف الثقفان انه من المرجح ان يواصل قطاع البنوك الارتفاع خاصة أنه كان أكبر المستفيدين من اكتتاب ارامكو، والتمويلات التي قدمها للأفراد والمؤسسات.

كما أوضح أنه لا يوجد أخبار أخرى قوية او محفزة للسوق في الوقت الراهن تؤثر على مسار جلسة اليوم سوى تحركات أرامكو والتي يراقبها المستثمرين عن قرب.

مدير الاستقرار السعري

وأشار الثقفان أنه مع تداولات سهم أرامكو عند النسبة العليا، لم يباشر مدير الاستقرار السعري أي بيع لأن الكميات كانت كبيرة،مشيرا الى أن مدير الاستقرار السعري لا يريد أن يؤثر على السهم بقوة باعطاء المستثمرين الكميات، حتى لو أعطاهم فسوف يصعد السهم ولم يتبى لديه أسهم خاصة ان لديه 450 مليون سهم.

وتابع: "قد نرى أن يبدأ مدير الاستقرار السعري بإعطاء كميات نوعاً ما ، ولكنها لاتكفي لكمية المستثمرين".

وأنهى سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات جلسة أمس الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.83 بالمائة الى مستوى 8133.72 نقطة، ليعاود مكاسبه، في ظل صعود جماعي لقطاعاته الكبرى، وسط ارتفاع ملحوظ للسيولة بدعم مباشر من سهم "أرامكو".

ومن جانبه، قال المحلل بأسواق المال محمد الشميمري إنه لا يجوز لمدير الاستقرارالسعري تنفيذ أية عمليات بيع لأسهم أرامكو التي تم شراؤها للقيام بآلية الاستقرار السعري، وذلك بحسب التعليمات الخاصة بتنظيم الية الاستقرار السعري.

وأضاف الشميمري لـ "مباشر" إن الحجم السوقي لأرامكو باغلاق جلسة أمس الأربعاء بلغ 1.88 تريليون دولار وهو يعد أكبر من مؤشر ستاندرد اند بوز لجميع أسهم قطاع الطاقة الأمريكي البالغ 1.13 تريليون دولار.

من جهته توقع المحلل بأسواق المال، أنس الراجحي أن تتضاعف سيولة سهم أرامكو وذلك عند تحرره من النسبة القصوى ويبدأ بالتذبذب وستنعكس بنشاط سيولة كبير على أسهم شركات السوق.

وتابع الراجحي أن السيولة المتداولة على سهم أرامكو في أول يوم إدراج كانت تعتبر متواضعة مقارنة بحجم كمية الطرح ويعزى هذا إلى الطلبات الكبيرة التي كانت على النسبة القصوى.

واقتنصت شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" نحو 78.7 بالمائة من القيمة السوقية للشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية "تداول"، في أولى جلسات تداول السهم في السوق.

واستقبل السوق السعودي أمس الأربعاء الموافق 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، إدراج وبدء تداول أسهم شركة "أرامكو السعودية"، بالرمز 2222 ضمن قطاع الطاقة، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر السهم 10 بالمائة.

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