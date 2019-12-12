أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"جازادكو" تنهي مذكرة تفاهم للاستحواذ على "جبل أحد" دون اتفاق

Google+ Print
"جازادكو" تنهي مذكرة تفاهم للاستحواذ على "جبل أحد" دون اتفاق "جازادكو" تنهي مذكرة تفاهم للاستحواذ على "جبل أحد" دون اتفاق

الرياض ـ ماشر: قرر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" إلغاء مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة جبل أحد القابضة، دون اتفاق.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت نظراً لعدم ملائمة الفرصة وتوافقها مع استراتيجيات الشركة بعد التقييم المبدئي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي لإلغاء مذكرة التفاهم على النتائج المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في يونيو حزيران الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة، لدراسة فرص الاستحواذ علىيها.

وأعلنت "جازادكو" في نهاية عام 2018، عن توقيع اتفاقية شراء نهائية؛ للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للبائعين.

ترشيحات:

"جازادكو" تتحول للخسائر بالربع الثالث من 2019

هيئة المنافسة توافق على إتمام استحواذ "جازادكو" على "البكري الدولية"

بتعويض يصل لـ100ألف ريال للفرد..السعودية تطلق برنامج التأمين على المعتمرين

السعودية:نملك أقل معدل لكثافة انبعاثات الكربون خلال التنقيب عن النفط

شكاوى خدمات الاتصالات في السعودية تنخفض بنحو 5% خلال 3أشهر

أرامكو السعودية تزيح أبل من صدارة أكبر الشركات المدرجة عالمياً

القيمة السوقية للسوق السعودي تتضاعف 5 مرات بعد إدراج "أرامكو"

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

"الحكاية من ميدل بيست".. لقاء مع النجم محمد حماقي خلال استراحة حفله بالسعودية

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

عمرو أديب من السعودية: يادي الأهلى.. هو ورانا ورانا

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر

الأمير تركي الفيصل.. هكذا ستكون السعودية في 2030 ولهذه الأسباب بدأت الأزمة مع قطر