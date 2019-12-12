"جازادكو" تنهي مذكرة تفاهم للاستحواذ على "جبل أحد" دون اتفاق

الرياض ـ ماشر: قرر مجلس إدارة شركة جازان للطاقة والتنمية "جازادكو" إلغاء مذكرة تفاهم للاستحواذ على شركة جبل أحد القابضة، دون اتفاق.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول"، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة جاءت نظراً لعدم ملائمة الفرصة وتوافقها مع استراتيجيات الشركة بعد التقييم المبدئي.

وأشارت إلى أنه لا يوجد أثر مالي لإلغاء مذكرة التفاهم على النتائج المالية للشركة.

وأعلنت الشركة، في يونيو حزيران الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة، لدراسة فرص الاستحواذ علىيها.

وأعلنت "جازادكو" في نهاية عام 2018، عن توقيع اتفاقية شراء نهائية؛ للاستحواذ على كامل الحصص في شركة البكري الدولية للطاقة المحدودة من خلال إصدار أسهم وسداد مبلغ نقدي للبائعين.

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