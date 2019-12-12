اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الادارة

شروط الترشح :

1. يحق لكل مساهم ترشيح نفسه او شخص اخر او اكثر لعضوية مجلس الإدارة وذلك في حدود نسبة ملكيته في رأس المال.

2. أن يتوفر لدى المرشح الكفاءة وذلك بحصوله على المؤهلات العلمية وان يتمتع بالقيادة والتوجيه الاستراتيجي والتخطيط وامتلاك القدرات الفنيه والإدارية.

3. ان لايشغل المرشح عضوية مجلس إدارة خمس شركات مساهمة ( مدرجة ) في ان واحد.

4. ان يلتزم المرشح بتخصيص وقت كاف ومناسب للقيام باختصاصاته وواجباته تجاه العضوية.

5. ان لايكون محكوم عليه في جريمة مخلة بالشرف والامانة ، وان لايكون قد تمت إدانته بسبب سلوك مخالف في الاسواق المالية او الاعمال التجارية.

6. المعرفة المالية : وذلك بأن يكون قادراً على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

7. اللياقة الصحية : وذلك بأن لايكون لديه مانع صحي يعوقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

معايير الترشح :

1. السيرة الذاتية والمؤهلات والخبرات العلمية السابقة والحالية للمرشح

2. ان يرفق مع الطلب صورة من بطاقة الهوية الوطنية للأفراد والسجل التجاري للشركات والمؤسسات وارقام الاتصال الخاصة بالمرشح

3. تعبئة نموذج السيرة الذاتية للمرشح لعضوية مجلس إدارة شركة مساهمة مدرجة رقم ( 3 ) الخاص بهيئة السوق المالية (مرفق).

4. بيان من المرشح الذي سبق ان شغل او لا يزال يشغل عضوية مجالس احدى الشركات المساهمة بعدد وتواريخ اجتماعات مجالس إدارات الشركة المساهمة التي حضرها اثناء شغله عضوية مجالس إداراتها.

5. بياناً بالشركات او المؤسسات التي يشترك المرشح في إدارتها او ملكيتها وتمارس اعمالاً شبيهة بأعمال الشركة او لها عقود او مصالح مشتركة مع الشركة.

6. التزام المرشح في حالة انتخابه لعضوية مجلس الإدارة بتقديم الافصاحات المطلوبة وفقاً لسياسة تضارب مصالح اعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين.

7. اذا كان المرشح قد سبق له عضوية مجلس إدراة شركة اليمامة للصناعات الحديددية فعليه ان يرفق بياناً من إدارة الشركة عن اخر دورة تولى فيها عضوية المجلس متضمناً المعلومات التالية:

1) عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي تمت خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها العضو أصالة ونسبة حضوره لمجموع الاجتماعات.

2) اللجان الدائمة التي شارك فيها العضو وعدد الاجتماعات التي عقدتها كل لجنة من تلك اللجان خلال كل سنة من سنوات الدورة وعدد الاجتماعات التي حضرها ونسبة حضورها لمجموع الاجتماعات.

3) ملخص النتائج المالية التي حققتها الشركة خلال كل سنة من سنوات الدورة.