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اليمامة للحديد ترفع خسائرها السنوية إلى 40 مليون ريال

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اليمامة للحديد ترفع خسائرها السنوية إلى 40 مليون ريال اليمامة للحديد ترفع خسائرها السنوية إلى 40 مليون ريال

الرياض - مباشر: عمقت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، خسائرها خلال السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر/ أيلول الماضي، مقارنة بالعام السابق.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة على "تداول" اليوم الخميس، ارتفعت صافي الخسائر إلى 39.88 مليون ريال، مقابل 21.53 مليون ريال خسائر صافي بالسنة المالية المنتهية في سبتمبر / أيلول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 85.2 بالمائة.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الخسارة إلى ضعف حجم السوق المصاحب لقلة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى إلى شدة المنافسة وانخفاض بيع المنتجات الرئيسة للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياَ.

وأشارت إلى أن ارتفاع صافي الخسائر يعود كذلك إلى ارتفاع مصاريف التمويل بواقع 8.69 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم للتشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية خلال العام 2019.

كما نوهت إلى أن ارتفاع الخسائر الصافية للشركة جاء على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 9 بالمائة مقارنة بالعام السابق.

وسجلت الشركة ارتفاعا في المبيعات بنسبة 9.07 بالمائة لتصل الى 959.3 مليون ريال، مقابل 879.53 مليون ريال عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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