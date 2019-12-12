اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية عن آخر التطورات لـتوقيعها مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة بخصوص دراسة فرص الاستحواذ على الشركة

بند توضيح مقدمة اعلان شركة جازان للطاقة والتنمية على موقع تداول بتاريخ 10 شوال1440هـ (الموافق 13 يونيو 2019م) والمتعلق توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة بخصوص دراسة فرص الاستحواذ على الشركة . الحدث الذي سبق إعلانه توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة جبل أحد القابضة بخصوص دراسة فرص الاستحواذ على الشركة تاريخ الاعلان السابق على موقع السوق المالية السعودية (تداول) 1440-10-10 الموافق 2019-06-13 نسبة الانجاز المتحقق لا ينطبق التاريخ المتوقع للانتهاء من الحدث لا ينطبق التكاليف المرتبطة بالحدث وهل تغيرت ام لا مع ذكر الاسباب لا ينطبق آثر التأخير على النتائج المالية للشركة لا يوجد معلومات اضافية قرر مجلس إدارة شركة جازادكو الغاء مذكرة التفاهم مع شركة جبل أحد القابضة وذلك نظراً لعدم ملائمة الفرصة وتوافقها مع استراتيجيات الشركة بعد التقييم المبدئي .
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