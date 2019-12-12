اعلان الشركة السعودية لصناعة الورق عن تعيين عضو مجلس إدارة

والجدير بالذكر أن أعضاء مجلس الإدارة الجدد يمتلكون خبرات تمتد إلى أكثر من عشرين عاماً عاماً في المجال الإداري والصناعي والأستثماري والتقني، حيث أن الأستاذ/ إبراهيم آل الشيخ حالياً عضو بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة آل الشيخ و كذلك الرئيس التنفيذي لشركة سعودي كول بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة العديد من الشركات، وحاصل على درجة البكالوريوس من الأكاديمية العربية لعلوم النقل البحري في هندسة النظم.

كما أن الأستاذ/ صلاح القحطاني يشغل حالياً منصب نائب رئيس مجلس الإدارة لمجموعة شركات عبدالهادي بن عبدالله القحطاني واولاده، بالأضافة إلى عضوية العديد من مجالس الإدارة على المستوى المحلي والدولي، وحاصل على درجة البكالوريوس من جامعة هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية في ادارة الأعمال.

في حين أن الأستاذ/ محمد البدر يشغل حالياً منصب المدير العام والعضو المنتدب للشركة الكيميائية السعودية كما شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لعدد من الشركات، بالإضافة إلى عضوية مجالس إدارة عدد من الشركات، وحاصل على درجة الدكتوراه من جامعة جنوب الينوي بالولايات المتحدة الأمريكية في تعليم الحاسب.