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تعلن شركة الكابلات السعودية الموافقة على نشرة الاصدار

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تعلن شركة الكابلات السعودية الموافقة على نشرة الاصدار تعلن شركة الكابلات السعودية الموافقة على نشرة الاصدار
تفاصيل الإعلان بالإشارة إلى موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال شركة الكابلات بمبلغ ٢٥٠ مليون ريال سعودي بتاريخ ٢/١٢/٢٠١٩م من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية، ورغبةً من شركة الكابلات السعودية في توفير المعلومات المتعلقة بالطرح قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية والتي ستعقد إن شاء الله في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء ٣١ ديسمبر ٢٠١٩م بفندق ذا فينيو جدة الكورنيش مدخل شارع الامير فيصل بن فهد. بمحافظة جدة ، للموافقة على زيادة رأس المال وتحديد سعر الطرح وتعديل النظام الأساسي، تود الشركة أن تعلن لمساهميها والجمهور بأنه قد تم نشر نشرة الإصدار على موقع هيئة السوق المالية cma.org.sa بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٩م .

علماً بأن طرح أسهم حقوق الأولوية بموجب هذه النشرة يتوقف على موافقة المساهمين في إجتماع الجمعية العامة غير العادية المشار إليه أعلاه.

مباشر (اقتصاد)

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