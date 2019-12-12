توفر شاشة الألعاب EX2780Q بقدرة 144 هرتز من بينكيو أفضل تجربة للإندماج في اللعبة مع تقنية HDRi الأولى في العالم

أطلقت بينكيو ، مزود الأجهزة العصرية الرقمية الشهير عالميًا، اليوم شاشة الألعاب EX2780Q الجديدة الخاصة بها والتي تُزود بتقنية HDRi الحصرية مع التحسين البصري الذكي مع خاصية صوت Hi-Fi للقنوات بقوة 2.1 مُصممة خصيصًا وخاصية الوظيفة الكامل لتقنية حماية العين وذلك للحصول على أفضل تجربة اندماج في الألعاب. وتحتوي شاشة الألعاب المزودة بخاصية الوضوح العالي الرباعي مقاس 27 بوصة على لوحة IPS وتأتي مُزودة بمعدل تحديث 144 هرتز وخاصية المزامنة الحرة ومعادل أسود وتدرج ألوان ومنفذ USB-C .

رؤية جديدة للاندماج الذكي مع تقنية HDRi

تجمع تقنية HDRi الرائدة من بينكيو بين براعة التحكم الذكي في السطوع النشط والتشبع اللوني / تحسين التوازن ، وتقنيات صور HDR الخاصة لإبراز تباين الصورة ووضوحها. يمكن لشاشة الألعاب EX2780Q باستخدام جهاز استشعار مدمج استكشاف مستويات الإضاءة المحيطة وكذلك محتوى الصورة لضبط سطوع الشاشة تلقائيًا.

تعمل تقنية HDRi أيضًا على تحسين تباين الصور ووضوحها للكشف عن التفاصيل المخفية في كل زاوية مظلمة، وكذلك تحقيق التوازن بين المناطق الساطعة لتجنب التعرض الزائد والانجراف. ومن خلال الأوضاع الثلاثة المحددة مسبقًا، بما فيها تقنية HDRi للألعاب وتقنية HDRi للسينما وتقنية HDR للعرض، يمكن تخصيص الاستمتاع البصري لديكم بحسب التفضيلات الشخصية في سيناريوهات مختلفة.

الصوت الحقيقي الأفضل من فئته من خلال تقنية treVolo

وبنفس القدر من الابتكار، قام فريق الصوت لنظام treVolo المتميز لدى بينكيو بتصميم نظام مكبر صوت بقنوات بقدرة 2.1 مُدمج من أجل زيادة الصوت المتسع إلى الحد الأقصى في حزمة متكاملة بصورة غير مزعجة. على الرغم من أن الشاشات لا تشتهر عادة بجودة مكبر الصوت، إلا أن نظام الصوت الحقيقي من بينكيو المزود بتقنية treVolo يخلق تجربة استماع تتجاوز بكثير مكبرات الصوت الخارجية من خلال استخدام الصوتيات الفيزيائية المتقدمة والصوتيات النفسية، دون فوضى سطح المكتب. تُقدم خمسة أوضاع صوتية مصممة خصيصًا، منها وضع الألعاب ووضع السينما ووضع البوب/ لايف ووضع الحوار/ الصوتي ووضع روك / بارتي، من صوت جهير مُعرَّف جيدًا للأصوات المتطورة لتكثيف الاندماج.

رفع مستوى تجربة الألعاب الخاصة بكم

تعد الصور الواضحة واللعب السلس وانخفاض ضبابية الحركة من العناصر الرئيسية لاختيار شاشة الألعاب. وتأتي شاشة EX2780Q مع معدل تحديث 144 هرتز من أجل الحصول على صورة أفضل وأكثر سلاسة عند تشغيل الألعاب عالية السرعة، كما تعمل خاصية المزامنة الحرة على التخلص من تمزق الصورة والإطارات المكسورة، وتعمل خاصية المعادل الأسود على الحصول على الأهداف من خلال تحقيق الرؤية الأفضل في المشاهد المظلمة، كما تعمل خاصية تدرج الألوان على جعل الأعداء مرئيين في أي خلفية.

تأتي شاشة الألعاب EX2780Q المُصممة لتحقيق أفضل منصة ترفيهية شخصية غمرية مع وحدة تحكم سهلة الاستخدام ووحدة تحكم في المتنقل مزودة بخمسة وظائف بلمسة واحدة على الشاشة، وعجلة للتحكم في الصوت مناسبة.

سلسلة ألعاب وترفيه جديدة مع تقنية HDRi وتقنية treVolo