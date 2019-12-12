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اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-09-30

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اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-09-30 اعلان شركة اليمامة للصناعات الحديدية عن النتائج المالية السنوية المنتهية في 2019-09-30
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى يعود سبب ارتفاع صافي الخسارة خلال العام الحالي بواقع 85.22% على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.07% مقارنة بالعام السابق إلى ضعف حجم السوق المصاحب لقلة المشاريع المطروحة للتنفيذ خلال العام المالي مما أدى إلى شدة المنافسة وانخفاض بيع المنتجات الرئيسة للشركة على الرغم من ارتفاع أسعار مواد الخام عالمياَ، وكذلك إلى ارتفاع مصاريف التمويل بواقع 8.69 مليون ريال سعودي وذلك لتمويل المخزون ورأس المال العامل اللازم للتشغيل التجاري لمصنع اليمامة لأنظمة الطاقة الشمسية خلال العام 2019م. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض للسنة الحالية. معلومات اضافية قامت شركة اليمامة للصناعات الحديدية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9 (الأدوات المالية)، والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 (الإيرادات من العقود مع العملاء) إعتباراً من 1 أكتوبر 2018م، وقد تم الإفصاح عن طبيعة وتأثير هذه التعديلات في إيضاح (3-أ). وقد أصبح العديد من المعايير الأخرى والتفسيرات نافذة للتطبيق لأول مرة في سنة 2018م لكن ليس لها تأثير على القوائم المالية الموحدة للشركة. وتخطط الشركة حالياً لتطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (16) مبدئياً في 1 أكتوبر 2019م. وقد أفصحت عن الأثر المتوقع من تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالى رقم (16) على القوائم المالية الموحدة للشركة كما في 1 أكتوبر 2019م في إيضاح (3-ب)، علماً بأنه لا يتطلب من الشركة كمؤجر إجراء أي تعديلات لعقود الإيجار التي تكون فيها مؤجراً بخلاف مؤجر وسيط في عقد تأجير بالباطن.

مباشر (اقتصاد)

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