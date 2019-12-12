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دولة إريتريا تصبح العضو الرابع والعشرين في مؤسسة التمويل الإفريقية

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دولة إريتريا تصبح العضو الرابع والعشرين في مؤسسة التمويل الإفريقية دولة إريتريا تصبح العضو الرابع والعشرين في مؤسسة التمويل الإفريقية

يسرّ مؤسسة التمويل الأفريقية ("إيه إف سي" أو "المؤسسة") أن تعلن عن التحاق دولة إريتريا بالمؤسّسة لتكون العضو الرابع والعشرين فيها. وتمّت المصادقة على هذا القرار من قبل أسياس أفورقي، رئيس إريتريا، في 6 نوفمبر 2019.

وشهدت إريتريا نموّاً ثابتاً نتيجة الاستثمارات المتزايدة في قطاعَي التعدين والصناعات الاستخراجيّة، مع توقّع تحقيقها معدّل نموّ للناتج المحلي الإجمالي السنوي يتراوح بين 4 إلى 5 في المائة بين 2019 و2024. وتركّز استراتيجيّة النموّ الاقتصادي في الدولة على زيادة الاستثمارات في البنية التحتيّة، خاصّةً المياه والطاقة، لتعزيز التحويل الزراعي والصناعي. وبالإضافة إلى ذلك، تلتزم بتحسين قطاع التعدين من خلال استراتيجيّة تخطيط للموارد الطبيعيّة.

والتزمت مؤسسة التمويل الإفريقية، تماشياً مع اختصاصها، بتأمين التمويل لشركة "كولولي ماينينج شير كومباني" لتطوير وبناء مشروع "كولولي بوتاش" في منطقة منخفض "داناكيل" في إريتريا. وسيحقّق التنفيذ الناجح لهذا المشروع مساهمات مهمّة في مجال الصادرات، والتوظيف، والإنتاج الزراعي، والتطوّر الاجتماعي والاقتصادي الإجمالي في البلد.

وقال سمايالا زوبيرو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الإفريقية، في هذا السياق: "يسرّنا الترحيب بإريتريا كعضو في ’إيه إف سي‘. وتبشر جهود الحكومة في منح الأولويّة إلى الاستثمارات في البنية التحتيّة بالخير بالنسبة للدولة، ونحن ملتزمون بدعم برامج التطوير الاقتصادي لدولة إريتريا".

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