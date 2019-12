حصاد 2019.. أبرز ما قدمته آبل للمستخدمين خلال العام

شهدت شركة آبل الكثير من الأحداث خلال عام 2019؛ بعضها يقع ضمن قائمة الإنجازات، حيث أطلقت الكثير من المنتجات والخدمات الجديدة للمستخدمين وأصدرت أيضًا تحديثات لأنظمة تشغيل أجهزتها تتضمن الكثير من الميزات الجديدة التي تعمل على تحسين تجربة الاستخدام، والبعض الآخر من هذه الأحداث يقع تحت قائمة الإخفاقات.

عقدت آبل 3 أحداث خلال عام 2019؛ جاءت كما يلي:

الحدث الأول: أُقيم في بداية العام؛ وتحديدًا يوم 25 مارس 2019 تحت عنوان (حان وقت العرض)، والذي أعلنت فيه آبل عن خدمات جديدة.

الحدث الثاني: هو حدثها السنوي للمطورين WWDC 2019، والذي عُقد يوم 3 يونيو 2019، وذلك للإعلان عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، وقد فجرت فيه عدة مفاجأت جديدة.

الحدث الثالث: هو حدثها السنوي للإعلان عن أحدث منتجاتها من هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وقد عُقد هذا الحدث يوم 10 سبتمبر 2019.

سنستعرض اليوم أبرز ما قدمته آبل للمستخدمين خلال عام 2019:

1- طرح حزمة Office 365 عبر متجر تطبيقات ماك:

بدأت آبل عام 2019 بطرح حزمة مايكروسوفت Office 365 للمستخدمين عبر متجر تطبيقات ماك في نهاية شهر يناير، ما يسهل على مستخدمي أجهزة ماك تنزيل تطبيقات Word، وExcel، وPowerPoint، وOutlook، و OneNote، وOneDrive بسهولة، كما يمكنهم أيضًا الاشتراك في Office 365 من داخل التطبيقات.

صُممت حزمة Office 365 لأجهزة ماك خصيصًا لدعم الميزات الفريدة مثل: (الوضع الداكن) Dark Mode، وميزة Continuity Camera في نظام (ماك أو إس) macOS.

2- حاسوبا iPad Air 3، وiPad Mini:

أعلنت آبل يوم 18 مارس عن حاسوبين لوحيين جديدين هما: (آيباد أير) iPad Air بحجم 10.5 بوصة، وتحديث حاسوب (آيباد ميني) iPad Mini، في خطوة مفاجئة قبل أيام من حدث 25 مارس.

يحتوي حاسوب iPad mini لعام 2019 على شاشة بمقاس 7.9 بوصات بدقة 1536 × 2048 بكسلًا، وبكثافة 326 بكسل لكل بوصة، وتدعم تقنية True Tone التي تضبط حرارة الألوان تلقائيًا وفقًا للإضاءة المحيطة.

في حين يضم حاسوب iPad Air 2019 شاشة بمقاس 10.5 بوصات، بدقة 2224 × 1668بكسلًا، وبكثافة 264 بكسلًا لكل بوصة، وتدعم تقنية True Tone أيضًا، كما يدعم هذا الحاسوب منفذ Smart Connector، ما يجعل من السهل توصيل لوحة مفاتيح آبل الذكية.

يعمل كلاهما بمعالج A12 Bionic، ويدعمان الجيل الأول من قلم آبل الإلكتروني Apple Pencil، ويوفران عمر بطارية طويل.

يبدأ سعر iPad mini من 399 دولارًا للنسخة ذات سعة التخزين الداخلية 64 جيجابايت، بينما يبدأ جهاز iPad Air بسعر 499 دولارًا لطراز الواي فاي، ومن 629 دولارًا لطراز LTE.

3- الجيل الثاني من سماعات AirPods:

أطلقت آبل يوم 20 مارس الجيل الثاني من سماعات AirPods 2019، والتي تأتي مع علبة شحن لاسلكية اختيارية، وعمر بطارية أطول، مع دعم الكثير من الميزات، بالإضافة إلى التكامل مع المساعد الصوتي سيري Siri.

يحتفظ الجيل الثاني من سماعات الأذن اللاسلكية بالتصميم المضغوط نفسه، مع الحفاظ على سهولة الاتصال، وعمر البطارية الطويل مثل الإصدار الأصلي. ويعمل بشريحة H1 الجديدة التي صممتها آبل لتوفر اتصالاً لاسلكياً أكثر سرعة وثباتًا، وجودة صوت أعلى.

يبلغ سعر الإصدار الثاني من سماعات AirPods مع علبة الشحن السلكية 159 دولارًا، في حين يصل السعر إلى 199 دولارًا مع علبة الشحن اللاسلكي الجديدة.

4- خدمة بث الفيديو +Apple TV:

أعلنت آبل لأول مرة عن خدمة بث الفيديو الجديدة التي تحمل اسم +Apple TV يوم 25 مارس 2019، لتدخل في منافسة مباشرة مع خدمات مماثلة مثل: (نيتفليكس) Netflix وAmazon Prime Video.

أطلقت الشركة هذه الخدمة يوم 1 نوفمبر الماضي في أكثر من 100 دولة، باشتراك قيمته 4.99 دولارًا شهريًا، وقد حقق المسلسل التلفزيوني SEE أعلى مستوى بث بين المحتوى المتاح على هذه الخدمة حتى الآن.

5- خدمة الألعاب Apple Arcade:

أعلنت آبل يوم 25 مارس عن خدمة الألعاب الجديدة القائمة على الاشتراك Apple Arcade، والتي أطلقتها آبل على نطاق واسع في 19 سبتمبر الماضي في أكثر من 150 دولة، مع ألعاب متعددة جاهزة للعب، ومن بين الألعاب الرئيسية في الخدمة: The Enchanted World، وWhere Cards Fall، وShinsekai: Into the Depths.

يصل سعر الاشتراك في الخدمة إلى 4.99 دولارًا شهريًا – مع إمكانية التجربة لمدة شهر كامل مجانًا -، وتتيح لك الوصول الكامل إلى مكتبة تضم أكثر من 100 لعبة جديدة وحصرية، يمكنك لعبها عبر هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك، ومنصة آبل تي في (Apple TV).

6- خدمة الأخبار +Apple News:

في يوم 25 مارس أيضًا أعلنت آبل عن خدمة جديدة قائمة على الاشتراك ضمن تطبيق الأخبار تحمل اسم +Apple News لجلب المجلات والصحف إلى التطبيق، وتصل تكلفة الاشتراك إلى 9.99 دولارًا شهريًا.

وتشمل الخدمة مجلات وصحف مختارة يصل عددها إلى 300، بما في ذلك: صحيفة وول ستريت جورنال، ولوس أنجلوس تايمز، وناشيونال جيوغرافيك، ونيويورك، إلى جانب العديد من الصحف والمجلات الأخرى.

7- بطاقة آبل الائتمانية Apple Card:

خلال حدث 25 مارس؛ أعلنت آبل أيضًا عن بطاقتها الائتمانية Apple Card لجني إيرادات أكبر من الخدمات بعد سنوات من الاعتماد الكبير على مبيعات آيفون، وقد طرحتها للمستخدمين خلال شهر آب أغسطس الماضي، بالشراكة مع مجموعة (جولدمان ساكس) Goldman Sacks Group.

Apple Card هي بطاقة فعلية مصنوعة من التيتانيوم، لكن بدون رقم مرئي، حيث يُخزن رقم البطاقة على شريحة آمنة داخل هواتف آيفون، ما يؤدي إلى إنشاء أرقام افتراضية لعمليات الشراء عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.

8- سماعات Powerbeats Pro:

أعلنت شركة بيتس Beats المملوكة لآبل في بداية شهر أبريل عن سماعات Powerbeats Pro التي تضم العديد من التقنيات نفسها التي قدمتها آبل في الجيل الثاني من سماعات AirPods، بما في ذلك: وظيفة المساعد الصوتي (سيري) Siri دون استخدام اليدين، ومعالج Apple H1 الجديد الذي يوفر اتصالًا محسنًا ووقت اتصال أسرع.

تأتي هذه السماعة بتصميم أنيق، وبشكل يُشبه سماعات Powerbeats السلكية، فكل سماعة تحتوي على مشبك أذن مضمن، مع أدوات التحكم في الصوت والمسار، وعزل الضوضاء الخارجية. وتحتوي السماعات على حساسات ضوئية يمكنها تشغيل أو إيقاف الموسيقى مؤقتًا عند وضع السماعات في الأذن، أو إزالتها، ولكنها لا تدعم الشحن اللاسلكي.

9- إصدار جديد من جهاز Mac Pro:

أعلنت آبل خلال حدثها السنوي للمطورين WWDC 2019 الذي أُقيم خلال شهر يونيو 2019 عن إصدار جديد من حاسوب (ماك برو) Mac Pro مُعاد تصميمه بالكامل للحصول على أداء أعلى، حيث يتميز بأنه يضم معالجات Xeon مع ما يصل إلى 28 نواة، ويدعم ذاكرة وصول عشوائي بسعة هائلة تصل إلى 1.5 تيرابايت، ويقدم 8 فتحات للتوسعة من نوع PCIe، بالإضافة إلى دعم أقوى بطاقة رسوميات في العالم.

كما يدعم الجهاز يدعم تقنية آبل للتسريع Apple Afterburner التي تسمح بتشغيل ثلاثة مقاطع فيديو خام بدقة 8K في الوقت نفسه.

10- شاشة Pro Display XDR:

أعلنت آبل خلال حدث WWDC 2019 أيضًا عن شاشة جديدة تحمل اسم Pro Display XDR، من نوع Rentina بمقاس 32 بوصة، وبدقة 6K أي ما يصل إلى 6016×3384 بكسلًا، كما توفر مستوى سطوع قدره 1600 شمعة، ونسبة تباين قدرها 1000000:1. وبناء على ذلك تقول آبل إنها أفضل شاشة احترافية في العالم.

11- الجيل السابع من iPod Touch:

أطلقت آبل خلال شهر مايو الجيل السابع من جهازها المحمول (آيبود تاتش) iPod Touch، وذلك بعد نحو 4 سنوات من إطلاق الجيل السادس. والذي يأتي مع تحسينات في استهلاك الطاقة، والأداء، والاتصال.

12- الإصدارات الجديدة من أنظمة التشغيل:

أعلنت آبل يوم 3 يونيو 2019 خلال مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019 عن الإصدارات الجديدة من أنظمة تشغيل أجهزتها، والتي جاءت كالتالي:

iOS 13: الإصدار الجديد من أنظمة تشغيل هواتف آيفون والذي يضم عددًا من الميزات الجديدة، منها: الوضع الداكن Dark Mode على مستوى النظام، ومجموعة أدوات جديدة لتصفح الصور وتعديلها اعتمادًا على التعلم الآلي، وطريقة جديدة وأكثر خصوصية لتسجيل الدخول إلى التطبيقات والمواقع، وغير ذلك الكثير.

iPadOS: نظام جديد منفصل لأجهزة آيباد؛ يستند إلى أساسيات نظام (آي أو إس) نفسها، بالإضافة إلى إمكانيات جديدة فعالة، وميزات سهلة مخصصة لجهاز (آيباد) بشاشته الكبيرة، واستخداماته المتعددة.

macOS Catalina الإصدار الأحدث من نظام تشغيل حواسيب آبل، والذي تضمن العديد من الميزات الجديدة أبرزها: التخلي عن تطبيق (آيتيونز) iTunes بعد 18 عامًا، واستبداله بثلاثة تطبيقات منفصلة هي: (آبل ميوزيك) Apple Music، و(آبل بودكاست) Apple Podcast، و(آبل تي في) Apple TV، بالإضافة إلى دعم تعدد المستخدمين، ومركز تحكم جديد.

watchOS 6: أحدث إصدار من نظام تشغيل ساعة آبل الذكية، والذي يدعم عددًا من الميزات الجديدة منها: وجوه ديناميكية جديدة للساعة، وخيارات تخصيص، كما أصبح من الممكن الوصول إلى متجر (آب ستور) App Store من الساعة مباشرة.

tvOS 13: أحدث إصدار من نظام التشغيل المخصص لأجهزة الترفيه المنزلية التابعة لمنصة Apple TV – والذي تضمن العديد من الميزات الجديدة أبرزها: دعم تعدد المستخدمين، ومركز تحكم جديد، ودعم تطبيق خدمة الألعاب الجديدة Apple Arcade.

13- هواتف آيفون 11:

يعتبر أهم أحداث آبل خلال العام هو حدث الإعلان عن إصدارات آيفون الجديدة، والذي يُعقد عادةً خلال شهر سبتمبر، وقد أعلنت هذا العام عن ثلاثة هواتف آيفون جديدة؛ وهي: iPhone 11، وiPhone 11 Pro، وiPhone 11 Pro Max، والتي تشمل العديد من الميزات الجديدة، وقوة الأداء بفضل معالج آبل الجديد A13، بالإضافة إلى سعرها المنخفض مقارنة بهواتف العام الماضي، على غير المتوقع من آبل.

أهم ما يميز تشكيلة هواتف iPhone 11 لهذا العام عن سابقاتها؛ هي مجموعة التحسينات الجديدة في الكاميرا، والتي تشمل: التصميم الثلاثي العدسات على طرازي iPhone Pro، وتطوير البرمجيات المسؤولة عن عمل نظام الكاميرا، ما يجعل أداء هذه الكاميرا هو الأكثر إثارة للإعجاب في تاريخ هواتف آيفون.

14- إصدار جديد من ساعة آبل:

أعلنت آبل يوم 10 سبتمبر عن الجيل الجديد من ساعتها الذكية Apple Watch Series 5؛ والتي تأتي بتصميم وحجم مشابهين للجيل السابق من الساعة، ولكنها تدعم عددًا من الميزات الجديدة، أهمها ميزة (Always-on display) في الشاشة، وبوصلة مدمجة، وميزة اكتشاف السقوط، وغير ذلك الكثير.

15- إصدار جديد من آيباد:

أعلنت آبل خلال حدث هواتف آيفون أيضًا عن حاسوب آيباد جديد مع شاشة بمقاس 10.2 بوصة، وهو يعتبر الجيل السابع من حاسوب “آيباد 9.7 بوصات” الأكثر انتشارًا.

يعمل الجهاز بمعالج آبل A10 Fusion، ويدعم Smart Connector لتوصيل لوحة المفاتيح الذكية بالحجم الكامل، والجيل الثاني من قلم آبل الإلكتروني، ويبدأ سعره من 329 دولارًا فقط.

16- سماعات AirPods Pro:

أعلنت آبل يوم 28 أكتوبر عن السماعات اللاسلكية الجديدة (أيربودز برو) AirPods Pro، والتي جاءت بتصميم جديد كليًا، ووزن أخف، وثبات أكثر داخل الأذن، ويدعم هذا التصميم الجديد نظام إلغاء الضوضاء، وزيادة تشتيت الحرارة وتعزيز تجربة الاستماع.

17- حاسوب MacBook Pro جديد:

أعلنت آبل يوم 13 نوفمبر عن حاسوب ماك بوك برو MacBook Pro جديد يحتوي على شاشة من نوع Retina، بمقاس 16 بوصة، ويعمل بأحدث معالجات الجيل التاسع الثمانية النوى من إنتل، مع تصميم حراري جديد متطور، ولوحة مفاتيح جديدة أُعيد تصميمها لحل مشكلة لوحة مفاتيح الفراشة، وشريط اللمس Touch Bar، و6 مكبرات صوت، وعمر بطارية أطول، ما يجعله أقوى جهاز ماك بوك برو حتى الآن.

الجدير بالذكر أن آبل قد واجهت بعض الإخفاقات خلال عام 2019 نذكر منها ما يلي:

1- خسارة رئيس قسم التصميم جوني إيف:

يعتبر هذا الحدث أكبر صدمة تعرضت لها شركة آبل خلال عام 2019، ففي يوم 27 يونيو أعلن (جوني إيف) Jony Ive، المصمم البريطاني المسؤول عن التصاميم الرائدة والمميزة لأجهزة الشركة، أنه سيترك آبل بعد أن عمل بها قرابة 30 عامًا، وذلك من أجل إطلاق شركة إبداعية جديدة تدعى (LoveFrom)، قائلًا: إن آبل ستكون أول عميل لديه.

وقد تسبب هذا الخبر في هبوط أسهم آبل في اليوم التالي بنسبة 1.5 في المئة، مما أدى إلى خسارتها زهاء 9 مليارات دولار من قيمتها السوقية.

2- ثغرة في تطبيق فيس تايم:

في نهاية شهر يناير 2019؛ اكتشف أحد مستخدمي تويتر ثغرة في تطبيق التراسل الخاص بشركة آبل (فيس تايم) FaceTime تتيح لأي مستخدم للتطبيق التنصت على صوت الطرف الآخر حينما يقوم بإجراء مكالمة مرئية وذلك حتى قبل الرد على المكالمة.

أثرت هذه الثغرة على أجهزة آيفون وآيباد التي تعمل بإصدار نظام التشغيل iOS 12.1، وأجهزة ماك العاملة بإصدار MacOS Mojave التي حصلت على ميزة المكالمات الجماعية عبر التطبيق Group FaceTime. وقد أصلحت الشركة الثغرة خلال شهر فبراير وأطلقت تحديثًا للتطبيق.

3- فشل برنامج السيارات الذاتية القيادة:

أعلنت آبل خلال شهر فبراير 2019 عن تسريح 190 موظفًا من برنامجها للسيارات ذاتية القيادة، والذي يُعرف باسم (مشروع تيتان) Project Titan، في حين أنها لم تشرح بالتفصيل التقنيات التي تعمل عليها، وما إذا كانت تسعى لبناء سيارة كاملة، أو أجهزة استشعار فقط، أو نظام حاسوبي وبرمجيات للتحكم بالسيارات.

4- مشكلات في شاشة أجهزة آيباد برو:

سجل بعض مالكي أجهزة حواسيب آيباد برو iPad Pro طرز عامي 2017 و 2018 خلال شهر أبريل عددًا من المشكلات في شاشات أجهزتهم على مجتمعات دعم آبل. وشملت هذه المشكلات: رفض التجاوب مع إيماءات اللمس، وصعوبة التمرير، وعدم تسجيل نقرات لوحة المفاتيح الافتراضية، إلى جانب عدد من المشكلات الأخرى المماثلة.

5- مشكلات نظام iOS 13:

عانى مستخدمو نظام التشغيل iOS 13 منذ إطلاقه لأول مرة من بعض المشكلات، حيث اعتبرت الشركة تحديث iOS 13.1 هو الإصدار العام الفعلي، والذي ظهر لأول مرة بعد خمسة أيام من إصدار نظام التشغيل iOS 13.

ولكن ظهرت مشاكل أيضًا في تحديث iOS 13.1، لتُصدر بعدها الشركة تحديث iOS 13.2 الذي عاني أيضًا من مشكلة خطيرة تؤثر على الأداء، حيث اشتكى عدد متزايد من مستخدمي هواتف آيفون وحواسيب آيباد من مشكلة سوء إدارة نظام ذاكرة الوصول العشوائي وإغلاق التطبيقات التي تعمل في الخلفية ما أدى إلى إعادة تحميل تطبيقات، مثل سفاري؛ ويوتيوب بشكل متكرر عند إعادة فتحها. وقد دفع كل ذلك آبل إلى التركيز على الإصدار القادم iOS 14 لحل كل هذه المشاكل.