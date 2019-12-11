قرار الفيدرالي وتقرير أوبك أهم الأحداث العالمية اليوم

من: أحمد شوقي

مباشر: أثار قرار الاحتياطي الفيدرالي اهتمامات الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، بالإضافة إلى تقرير أوبك الشهري.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تثبيت معدل الفائدة الأمريكية دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة، مؤكداً أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك الأمريكي أنه سيواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وأشار الفيدرالي إلى أنه يتوقع عدم إجراء أي تغيير على معدل الفائدة في العام المقبل، كما ثبت توقعات النمو الاقتصادي والتضخم للعامين الحالي والمقبل.

ومن جانبه، أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن التوقعات الاقتصادية إيجابية، مشيراً إلى أن البنك سوف يرد في حالة حدوث تغير كبير في النظرة المستقبلية.

كما أضاف باول أنه يفضل عدم رفع معدل الفائدة حتى يتسارع التضخم نحو مستهدف البنك البالغ 2 بالمائة.

تقرير أوبك

كشفت منظمة أوبك عن تراجع إنتاجها من النفط خلال الشهر الماضي، بقيادة السعودية ليصل إلى 29.55 مليون برميل يومياً.

في حين أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط على تقديرات نمو الطلب العالمي على الخام خلال العامين الحالي والمقبل كما هي دون تغيير.

فيما ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.8 مليون برميل بعكس التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من أعلى مستوى على الإطلاق ليسجل 12.800 مليون برميل يومياً.

ومع هذه التطورات، وخاصة بيانات المخزونات، تراجعت أسعار النفط عند تسوية التعاملات اليوم نحو 1 بالمائة.

بينما ارتفعت أسعار الذهب عند التسوية حيث ربحت 7 دولارات مع استقرار العملة الأمريكية والتي تحولت للهبوط القوي بعد قرار الفيدرالي.

مؤشرات الأسهم العالمية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم بعد بيان الاحتياطي الفيدرالي.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في عام، فيما ارتفع عجز الموازنة الأمريكية إلى 209 مليار دولار خلال نفس الفترة.

فيما أغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في النطاق الأخضر مع ترقب قرار المركزي الأوروبي.

وفي التطورات السياسية، أشار مسح إلى تراجع حاد لأغلبية حزب المحافظين برئاسة بوريس جونسون قبل الانتخابات العامة غداً الخميس.

في حين تراجعت الأسهم اليابانية عند ختام تعاملات اليوم مع ترقب المزيد من التطورات التجارية.