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"نستله" تبيع وحدة المثلجات في الولايات المتحدة بـ4 مليارات دولار

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"نستله" تبيع وحدة المثلجات في الولايات المتحدة بـ4 مليارات دولار "نستله" تبيع وحدة المثلجات في الولايات المتحدة بـ4 مليارات دولار

مباشر: أعلنت "نستله" الموافقة على بيع أعمالها الخاصة بالمثلجات (الأيس كريم) في الولايات المتحدة إلى شركة "فرونيري"، في صفقة بقيمة 4 مليارات دولار.

و"فرونيري" مشروع مشترك للشركة السويسرية أسستها في عام 2016 مع "بي.ايه اي بارتنيرز".

وقالت الشركة في بيان صادر اليوم الأربعاء، إنها ستستمر في إدارة أعمال المثلجات المتبقية في كندا وأمريكا اللاتينية وآسيا كجزء من هيكلها الحالي للسوق.

ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2020 بعد الموافقات التنظيمية، وفقاً للبيان.

ومن جانبه، قال "مارك شنايدر" الرئيس التنفيذي لـ"نستله": "لقد كان إنشاء فرونيري نجاحًا هائلاً، ونحن الآن نجعل هذه الشركة شريكنا الاستراتيجي العالمي في قطاع المثلجات، وعلى اقتناع بأن هذا النموذج التجاري الناجح يمكن توسيعه ليشمل السوق الأمريكي.

وأغلق سهم "نستله" جلسة اليوم مرتفعاً بنحو 0.1 بالمائة إلى 103.08 فرنك سويسري.

مباشر (اقتصاد)

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