محدث.. الأسهم الأمريكية ترتفع في الختام عقب قرار الفيدرالي

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية عند ختام جلسة اليوم الأربعاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات رئيسه.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستواها الذي يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة مع الإشارة إلى عدم زيادة في معدل الفائدة خلال العام المقبل قبل أن يحركها بالرفع في عام 2021.

فيما أكد رئيس الفيدرالي جيروم باول أن البنك سوف يتصرف بالشكل المناسب حال حدوث تغير كبير في التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يفضل عدم رفع الفائدة إلى أن يتسارع التضخم نحو المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وينتظر المستثمرون مستجدات التجارة مع تقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بداية من الأحد المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الماضي.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة هامشية 0.1 بالمائة ليصل إلى 27911.3 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.3 بالمائة إلى 3141.8 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8654 نقطة.

وبحلول الساعة 9:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.3 بالمائة إلى 97.117.