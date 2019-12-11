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امن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل

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امن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل امن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل

جي بي سي نيوز :-   قرر رئيس محكمة أمن الدولة العقيد القاضي العسكري الدكتور علي المبيضين، في نهاية جلسة علنية، اليوم الاربعاء، رفع جلسة قضية الدخان إلى يوم الثلاثاء المقبل لاستكمال سماع عدد من شهود إثبات النيابة العامة.

واستمعت المحكمة برئاسة الدكتور القاضي المبيضين، وعضوية القاضي المدني الدكتور ناصر السلامات، والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي، وحضور مدعي عام المحكمة القاضي العسكري الرائد أمجد تادرس، إلى 5 شهود إثبات نيابة عامة.

وكانت محكمة أمن الدولة، بدأت بمحاكمة المتهمين بقضية الدخان في 12 آذار الماضي، واستمعت حتى اليوم إلى شهادة 106 من أصل 141 شاهداً، وفي القضية 29 متهماً، منهم 6 فارون من وجه العدالة، و24 شركة متهمة، منها 22 يملكها أو مسجلة باسم أو يمثلها 22 من المتهمين في القضية، وشركتان مسجلتان باسم اثنين من شهود إثبات النيابة العامة، وتحتوي القضية على 136 بينة خطية تثبت 21 تهمة مسندة للمتهمين، منها 8 تهم جنايات و13 جنحة.

جي بي سي نيوز

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