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رئيس الفيدرالي: لن نرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم..والتوقعات الاقتصادية إيجابية

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رئيس الفيدرالي: لن نرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم..والتوقعات الاقتصادية إيجابية رئيس الفيدرالي: لن نرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم..والتوقعات الاقتصادية إيجابية

مباشر: قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن البنك سوف يتخذ الإجراءات اللازمة إذا حدث تغيراً كبيراً في التوقعات الاقتصادية، مضيفاً أنه لن يرفع الفائدة حتى يتسارع التضخم نحو الهدف.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة بالإجماع، كما توقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020.

وأضاف رئيس الفيدرالي خلال مؤتمر صحفي عقب بيان السياسة النقدية، اليوم الأربعاء، أن النظرة المستقبلية إبجابية وأن تراجع عدم اليقين بشأن التجارة بين الصين والولايات المتحدة سوف يساعد الاقتصاد.

وأشار رئيس الفيدرالي أنه يفضل السماح بارتفاع معدل التضخم نحو مستهدف البنك المركزي البالغ 2 بالمائة قبل النظر في رفع معدلات الفائدة في المستقبل.

وتابع باول أن هذا ليس توجهاً رسمياً أو قاعد محسومة بعدم رفع الفائدة بل لأجل التعامل مع التضخم.

وثبت الاحتياطي الفيدرالي تقديراته للنمو الاقتصادي والتضخم في العامين الحالي والمقبل.

وأوضح باول أن الفيدرالي قد يوسع برنامج شراء سندات الخزانة ليشمل الأوراق المالية قصيرة الآجل، إذا لزم الأمر مضيفاً: "لسنا في هذا المكان" في الوقت الحالي.

وأضاف رئيس الفيدرالي أن جهود المركزي الأمريكي لدعم سوق الإقراض قصير الأجل تسير على ما يرام.

مباشر (اقتصاد)

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