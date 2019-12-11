وزارء الطاقة العرب يطالبون بتوفير تقنیات تدویر الكربون للدول النامیة

مباشر: بحث وزراء البیئة والنفط والطاقة في الدول العربیة، خطة عمل المجموعة التفاوضیة العربیة المتعلقة بتغیر المناخ.

جاء ذلك في مؤتمر الأطراف الـ25 لاتفاقیة الأمم المتحدة الإطاریة، الذي تستضیفه العاصمة الإسبانية مدرید، اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".

واستعرض الوزراء العرب آخر التطورات المتعلقة بشأن المواضیع المطروحة على طاولة المفاوضات، وخطة العمل المشتركة للتعامل معھا، ضمن إطار القرارات العربیة، مؤكدین على ضرورة الأخذ بعین الاعتبار ظروف الدول النامیة، ولاسیما التي تعتمد اقتصاداتھا على مصدر وحید للإیرادات.

ووفقا للوكالة، اعتبر الوزراء أن رفع مستوى الطموح في المساھمة المحددة وطنیا یستوجب تعبئة موارد مالیة إضافیة، سواء عمومیة أو خاصة، مشیرین إلى أن حاجیات الدول النامیة في مجال التمویل تتجاوز بكثیر ما ھو متاح الیوم.

وفي سیاق متصل، طالب الوزراء بضرورة توفیر التقنیات والتكنولوجیا، ولاسیما تلك المتعلقة بالطاقات المتجددة والبدیلة والمرتبطة بتدویر الكربون لمساعدة الدول النامیة للوصول إلى مسارات التنمیة المستدامة والتصدي لآثار تغیر المناخ على جمیع الصعد.

وشارك وفد الكویت برئاسة رئیس مجلس الإدارة والمدیر العام للھیئة العامة للبیئة الشیخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في الاجتماع الوزاري العربي في "كوب 25"، الذي ترأسه وزیر الطاقة في المملكة العربیة السعودیة، الأمیر عبدالعزیز بن سلمان آل سعود.

ترشيحات

إنتاج أوبك من النفط يتراجع خلال نوفمبر بقيادة السعودية

استحداث 8 آلاف فرصة وظيفية للمواطنين الإماراتيين بحلول 2022

حمدان بن محمد: 2020 سيكون محطة استثنائية بقصة نجاح دبي