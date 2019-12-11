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وزير الدفاع اللبناني ردا على "الثوري الإيراني": كلام غير مقبول وتعد على سيادة لبنان

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جي بي سي نيوز :- قال وزير الدفاع اللبناني الياس بو صعب تعليقا على تصريح الحرس الثوري الإيراني إنه "كلام مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان".

يأتي ذلك بعدما قال مستشار قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء مرتضى قرباني، الاثنين، إنه "في حال ارتكبت إسرائيل أصغر خطأ تجاه إيران، سنسوي تل أبيب بالتراب انطلاقا من لبنان".

وقال بو صعب في تغريدة عبر "تويتر" إنه "إذا صح ما نسب إلى مستشار رئيس الحرس الثوري الإيراني، فإنه لأمر مؤسف وغير مقبول وتعد على سيادة لبنان الذي تربطه بالجمهورية الإسلامية الإيرانية علاقة صداقة"، وأضاف وزير الدفاع اللبناني أنه "لا يجوز أن تمس استقلالية القرار اللبناني بأي شكل من الأشكال."

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت هدد الأحد، بجعل سوريا فيتناما بالنسبة لإيران، متعهدا بمنع التمركز العسكري الإيراني في الأراضي السورية، داعيا للانتقال من الردع إلى الهجوم.

المصدر: RT

 

 

 

جي بي سي نيوز

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