أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الأردن يقرر استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

Google+ Print
الأردن يقرر استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة الأردن يقرر استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

جي بي سي نيوز :-  عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها لقرار الأردن باستثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية .

وقال السفير العراقي حيدر العذاري اليوم الاربعاء في تصريح صحفي إن قرار وزارة الداخلية الأردنية الاعفاء من شرط الإقامة السنوية سيمكن مئات الطلبة العراقيين من الانتظام في مقاعد الدراسة في المدارس العامة والأهلية،معبرا عن شكره للأردن على الدعم الكبير والمستمر للعراق والاستجابة لطلب الإعفاء .

واشار الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

--(بترا)

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

" يا عمو هذا عيب " ... الأردن : أربعيني يهتك عرض طفل في التاسعة اغواه بــ"القلول"

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

الاردن ضمن الدول العشرين المتصدرة لقائمة زوار دبي بـ 135 ألف زائر

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

نتنياهو مجددا : سنفرض السيادة على "غور الأردن" وبدعم أمريكي غير محدود

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات

الأغوار الشمالية : عشريني قتل جاره بشكه أنه أبلغ عنه مكافحة المخدرات