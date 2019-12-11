الأردن يقرر استثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة

جي بي سي نيوز :- عبرت السفارة العراقية في عمان عن تقديرها لقرار الأردن باستثناء الطلبة العراقيين من شرط الإقامة السنوية .

وقال السفير العراقي حيدر العذاري اليوم الاربعاء في تصريح صحفي إن قرار وزارة الداخلية الأردنية الاعفاء من شرط الإقامة السنوية سيمكن مئات الطلبة العراقيين من الانتظام في مقاعد الدراسة في المدارس العامة والأهلية،معبرا عن شكره للأردن على الدعم الكبير والمستمر للعراق والاستجابة لطلب الإعفاء .

واشار الى أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي البلدين لتعزيز الشراكة والتعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

--(بترا)