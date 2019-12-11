محدث.. الأسهم الأمريكية تتحول للارتفاع عقب قرار الفيدرالي

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع خلال جلسة اليوم الأربعاء، عقب قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة عند مستواها الذي يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة مع الإشارة إلى عدم زيادة في معدل الفائدة خلال العام المقبل قبل أن يحركها بالرفع في عام 2021.

ويعقد رئيس الفيدرالي جيروم باول مؤتمراً صحفياً اليوم بعد قرار السياسة النقدية.

وينتظر المستثمرون مستجدات التجارة مع تقارير تشير إلى إمكانية تأجيل التعريفات الأمريكية المقررة على سلع صينية بداية من الأحد المقبل.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 7:35 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة هامشية 0.07 بالمائة ليصل إلى 27902.2 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" الأوسع نطاقاً بنحو 0.2 بالمائة إلى 3139.6 نقطة، وزاد "ناسداك" التكنولوجي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 8651.7 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 97.279.