محدث.. النفط يتراجع عند التسوية بعد بيانات المخزونات

مباشر: تراجعت أسعارالنفط عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، بعد بيانات المخزونات الأمريكية وتقرير أوبك الشهري.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 0.8 مليون برميل، بعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

بينما تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط من أعلى مستوى في تاريخه خلال الأسبوع المنصرم ليصل إلى 12.800 مليون برميل يومياً.

وكشفت أوبك في تقريرها الشهري الصادر اليوم عن تراجع إنتاجها من النفط إلى مستوى 29.551 مليون برميل يومياً خلال الشهر الماضي.

كما ينتظر المستثمرون القرار النهائي بشأن التعريفات الأمريكية المقترح تطبيقها على الجانب الصيني، حيث أفاد تقرير بأنه قد يتم تأجيلها مع استئناف المحادثات.

وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم يناير/كانون الثاني بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 58.76 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 7:40 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود المستقبلية لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.9 بالمائة إلى 63.73 دولار للبرميل.