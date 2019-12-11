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الفيدرالي يتوقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020

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الفيدرالي يتوقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020 الفيدرالي يتوقع عدم تحريك الفائدة الأمريكية في 2020

من: سالي إسماعيل

مباشر: ثبت بنك الاحتياطي الفيدرالي تقديراته للنمو الاقتصادي في العامين الحالي والمقبل، مع الإشارة لعدم تحريك معدل الفائدة في 2020.

وأظهرت توقعات الفيدرالي "دوت بلوت" اليوم الأربعاء، إن البنك يتوقع عدم تغيير معدل الفائدة في العام المقبل، لكنه يرى زيادة واحدة فقط في معدل الفائدة الأمريكي خلال عام 2021.

وفي قرار جاء بالإجماع، أقر صناع السياسة في الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة في نطاق يتراوح بين 1.5 إلى 1.75 بالمائة دون تغيير، وهو ما يتوافق مع التوقعات.

وتأتي تلك الخطوة بعد خفض معدل الفائدة ثلاث مرات متتالية منذ يوليو/تموز الماضي بما مجموعه 75 نقطة أساس.

وبحسب التوقعات الاقتصادية للمركزي الأمريكي عن شهر ديسمبر/كانون الأول، فإن البنك ثبت توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في العام الحالي عند نفس تقديرات سبتمبر/أيلول الماضي والبالغة 2.2 بالمائة.

كما أبقى تقديرات نمو الولايات المتحدة عن عامي 2020 و2021 عند مستوى 2 بالمائة و1.9 بالمائة على الترتيب دون تغيير.

وبالنسبة لتوقعات البطالة، خفض المركزي الأمريكي تقديرات معدل البطالة إلى 3.6 بالمائة في العام الحالي، كما قلصها إلى 3.5 بالمائة في عام 2020 بدلاً من 3.7 بالمائة متوقعة في السابق لكلا العامين.

ويتوقع أن يبلغ معدل البطالة 3.6 بالمائة في عام 2021 بدلاً من 3.8 بالمائة المتوقعة في تقرير سبتمبر/أيلول.

وفيما يتعلق بالتضخم، فيتوقع المركزي الأمريكي أن يبلغ 1.5 بالمائة هذا العام و1.9 بالمائة في العام المقبل قبل أن يتسارع إلى 2 بالمائة في عام 2021، دون أيّ تعديلات في التوقعات.

لكن البنك خفض توقعات معدل التضخم الأساسي، والذي يستبعد تكاليف الغذاء والطاقة، في العام الحالي إلى 1.6 بالمائة بدلاً من 1.8 بالمائة سابقاً.

فيما أبقى توقعات التضخم في عامي 2020 و2021 عند 1.9 و2 بالمائة على الترتيب وهي نفس الأرقام المتوقعة سابقاً.

وبحلول الساعة 7:33 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة إلى 97.279.

مباشر (اقتصاد)

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