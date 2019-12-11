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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد قرار الفيدرالي

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد قرار الفيدرالي محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد قرار الفيدرالي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقرر الاحتياطي الفيدرالي بالإجماع تثبيت معدل الفائدة الأمريكية دون تغيير، مؤكداً أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي.

وأضاف البنك الأمريكي أنه سيواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وكشفت بيانات اقتصادية عن تسارع التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام، بينما تباطأ على أساس شهري.

وبالنسبة للبريكست، فلا تزال حالة عدم اليقين مسيطرة وسط تراجع أغلبية حزب المحافظين الحاكم في أحدث استطلاع للرأي قبيل ساعات من انطلاق الانتخابات العامة غداً الخميس.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة لترتفع العملة الأوروبية الموحدة عند 1.1111 دولار.

كما تراجعت الورقة الخضراء أمام الين الياباني بنحو 0.07 بالمائة عند مستوى 108.64 ين، فيما انخفضت بنحو 0.2 بالمائة مقابل الجنيه الإسترليني ليسجل 1.3186 دولار.

فيما استقر الدولار أمام الفرنك السويسري بنسبة عند مستوى 0.9846 فرنك.

وخلال تلك الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى بنحو 0.2 بالمائة إلى مستوى 97.256، بعد أن سجل مستوى 97.59 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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