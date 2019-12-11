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ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية لـ209 مليار دولار خلال نوفمبر

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ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية لـ209 مليار دولار خلال نوفمبر ارتفاع عجز الموازنة الأمريكية لـ209 مليار دولار خلال نوفمبر

مباشر: ارتفع عجز الموازنة بالولايات المتحدة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بأكثر من التوقعات على أساس سنوي.

وكشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاع عجز الموازنة بالولايات المتحدة إلى 208.8 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع عجز قدره 204.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تسجيل عجز الموازنة الأمريكية 200 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

وأظهرت البيانات أن الإيرادات الحكومية سجلت 225.1 مليار دولار خلال نوفمبر/تشرين الثاني، مقابل 205.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي المنصرم.

كما ارتفعت المصروفات إلى 434.02 مليار دولار خلال الشهر الماضي، مقارنة مع 410.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وخلال أول شهرين من العام المالي الحالي والذي يبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، بلغ عجز الموازنة الأمريكية 343.3 مليار دولار، مقارنة مع 305.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2019.

وبحلول الساعة 7:20 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.08 بالمائة إلى 97.334.

مباشر (اقتصاد)

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