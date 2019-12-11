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العراق يخفض سعر خام "البصرة" المتجه لآسيا في يناير

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العراق يخفض سعر خام "البصرة" المتجه لآسيا في يناير العراق يخفض سعر خام "البصرة" المتجه لآسيا في يناير

 

مباشر: أعلنت شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، تخفيض العراق لسعر البيع الرسمي لشحنات يناير/ كانون الثاني المتجهة إلى آسيا من خام البصرة الخفيف بواقع 0.15 دولار إلى 2.10 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي المعروضة، مقارنة بالشهر السابق.    .

وقالت سومو، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تسعير خام البصرة الثقيل المتجه لآسيا في ذات الشهر إلى ما يقل عن 1.70 دولار للبرميل عن أسعار عمان/دبي المعروضة، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

وأشارت الشركة العراقية، إلى استقرار سعر البيع الرسمي لشحنات يناير/ كانون الثاني المتجهة لأسواق أمريكا الشمالية والجنوبية دون تغيير عند 1.50 دولار للبرميل أعلى مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت.

وذكرت الشركة، أنه تقرر خفض سعر خام كركوك المتجه للولايات المتحدة إلى 0.60 دولار للبرميل فوق المؤشر.

وفيما يخص أوروبا، تراجع سعر شحنات يناير/ كانون الثاني لخام البصرة الخفيف 0.90 دولار إلى 4.25 دولار للبرميل دون خام "برنت"، في حين نزل سعر خام كركوك إلى ما يقل 2.75 دولار عن نفس المعيار.

وبحلول الساعة 7:18 مساءً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 1.1  في المئة، مسجلاً 63.63 دولار للبرميل، كما تراجع سعر عقود خام "نايمكس" تسليم يناير/كانون الثاني بأكثر من 0.9 في المئة عند 58.70 دولار للبرميل.

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