زيادة رواتب المستخدمين المدنيين في جهاز الدفاع المدني

جي بي سي نيوز :- تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتعديل سلم الرواتب للمستخدمين المدنيين العاملين في جهاز الدفاع المدني وبما يتناسب مع المؤهلات العلمية ومدة الخدمة والمستوى التعليمي كما هو معمول به في القوات المسلحة الأردنية أوعز مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه بمنح زيادة سنوية لجميع المستخدمين المدنين في جهاز الدفاع المدني من أصحاب المؤهلات العلمية من حملة الشهادات الجامعية وكليات المجتمع المتوسطة إضافة إلى أصحاب الخبرات الفنية والمهنية من حملة شهادة الثانوية العامة فما دون .

حيث تأتي هذه الزيادة إهتماماً من القائمين على جهاز الدفاع المدني بالمستخدمين المدنيين سواءاً كانوا براتب مقطوع أو بعقد لتحسين ظروفهم المعيشية , وتسوية رواتبهم وفق أسس واضحة وعادلة تراعي المستويات التعليمية والمهن المختلفة .