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الاحتياطي الفيدرالي يقرر بالإجماع تثبيت الفائدة الأمريكية

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الاحتياطي الفيدرالي يقرر بالإجماع تثبيت الفائدة الأمريكية الاحتياطي الفيدرالي يقرر بالإجماع تثبيت الفائدة الأمريكية

من: أحمد شوقي

مباشر: قرر بنك الاحتياطي الفيدرالي تثبيت معدل الفائدة الأمريكية وفقاً لتوقعات المحللين، مشيراً إلى أن المسار الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم النمو الاقتصادي.

وأعلن البنك المركزي الأمريكي في بيان السياسة النقدية الصادر، اليوم الأربعاء، أنه قرر تثبيت معدل الفائدة الأساسي ليظل عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وصوت أعضاء الفيدرالي بالإجماع لصالح قرار تثبيت معدل الفائدة.

وأكد الفيدرالي أن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب لدعم التوسع المستمر للنشاط الاقتصادي، وظروف سوق العمل القوية، والتضخم بالقرب من المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وأضاف البنك أنه سيواصل مراقبة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك التطورات العالمية والضغوط الهبوطية للتضخم.

وكان المركزي الأمريكي خفض معدل الفائدة 3 مرات في العام الجاري، لأول مرة منذ 10 سنوات.

وأشار الفيدرالي إلى أن المعلومات الواردة منذ الاجتماع الماضي في أكتوبر/تشرين الأول تشير إلى أن سوق العمل لا يزال قوياً وأن النشاط الاقتصادي قد ارتفع بوتيرة معتدلة.

وأضاف البيان أنه على الرغم من ارتفاع الإنفاق الإستهلاكي بوتيرة قوية، إلا أن الاستثمارات الثابتة والصادرات التجارية لا تزال ضعيفة.

مباشر (اقتصاد)

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