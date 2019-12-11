أخبار عاجلة

ملعب أون - لقاء مع أيمن المزين المدير الفني لنادي طنطا | السبت 21 ديسمبر 2019 - الحلقة الكاملة -
عمرو دياب ودينا الشربيني وأكرم حسني وعمرو يوسف وشيكو وهشام ماجد وأمير طعيمة في الرياض -
مساء dmc - د. خالد منتصر: لا أهاجم الأزهر ولكن أنا خائف على الأزهر من تيار يحاول اختطافه -
ألفابت تمنح بيتشاي أكبر جائزة مالية على الإطلاق -
صفقة اليوم.. احترف تطوير العمليات DevOps مع خصم 89% -
على غرار الكبار.. ون بلس تعلن عن برنامج مكافآت لمكتشفي الثغرات -
هواوي تعلن عن إطلاق أندرويد 10 لنحو 10 ملايين هاتف -
فيسبوك: ألعاب الهواتف المحمولة تتجه نحو التكتل والعالمية -
فيفو تعتزم الإعلان عن هاتف جديد خلال MWC 2020 -
تقرير: Huawei P40 Pro قادم مع معدل تقريب بصري هائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الجزائر تنتخب رئيسها من بين 5 مرشحين..غداً

Google+ Print
الجزائر تنتخب رئيسها من بين 5 مرشحين..غداً الجزائر تنتخب رئيسها من بين 5 مرشحين..غداً

 

مباشر: يستعد الجزائريون للاصطفاف، غدا الخميس، أمام لجان الاقتراع، لاختيار رئيس الجمهورية من بين 5 مرشحين، لأول مرة في انتخابات تنظمها هيئة مستقلة.

وأفادت وكالة أنباء الجزائر "و أ ج"، اليوم الأربعاء، أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها للناخبين، بداية من الثامنة صباح الغد، وحتى السابعة مساءًا، على ألا يتعدى الاقتراع يوما واحداً، مضيفة "إلا أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يقدم  72 ساعة كأقصى تقدير، في البلديات التي لا يمكن لعمليات الانتخاب أن تجري بها في اليوم ذاته لأسباب مادية".

وألمحت الوكالة، إلى أن كل مكتب تصويت يتم تسجيل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في محضر، ويتم إعداد ثلاث نسخ أصلية منه في استمارات خاصة، حسبما يقرر القانون، على أن تتكفل اللجنة الانتخابية للولاية بتجميع نتائج البلديات، وإجراء إحصاء عام للأصوات.

وتختتم أشغال اللجنة على الأكثر خلال 72 ساعة من بعد إقفال الاقتراع، حيث تودع فورا المحاضر في أظرفة مختومة على مستوى أمانة الضبط للمجلس الدستوري، ويتم تسليم نسخة أصلية عن المحضر فورا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتم تسليم نسخة مصادقة ومطابقة للمحضر الأصلي للجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن يتنافس 5 مرشحين على رئاسة الجزائر، بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبول ملفات ترشحهم من قبل، كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري كمرحلة ثانية.

ترشيحات

الحكم بالسجن على رئيسين سابقين للحكومة ووزراء ومسؤولين ... اليوم.. بدء تصويت الجزائريين في الخارج بانتخابات الرئاسة نواب الجزائر" يصدقون على تعديلات في قانون مالية 2020

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

الأحد.. مناقشة مشروع الميزانية التقديرية لـ"أوابك" 2020

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

إنفوجراف.. أهم قرارات البنوك المركزية العالمية في 2019

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

تقرير: 3.5% نموًا متوقعًا باقتصاد السعودية غير النفطي 2020

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع لـ 68.27 دولار