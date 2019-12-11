الجزائر تنتخب رئيسها من بين 5 مرشحين..غداً

مباشر: يستعد الجزائريون للاصطفاف، غدا الخميس، أمام لجان الاقتراع، لاختيار رئيس الجمهورية من بين 5 مرشحين، لأول مرة في انتخابات تنظمها هيئة مستقلة.

وأفادت وكالة أنباء الجزائر "و أ ج"، اليوم الأربعاء، أن اللجان الانتخابية ستفتح أبوابها للناخبين، بداية من الثامنة صباح الغد، وحتى السابعة مساءًا، على ألا يتعدى الاقتراع يوما واحداً، مضيفة "إلا أنه يمكن لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن يقدم 72 ساعة كأقصى تقدير، في البلديات التي لا يمكن لعمليات الانتخاب أن تجري بها في اليوم ذاته لأسباب مادية".

وألمحت الوكالة، إلى أن كل مكتب تصويت يتم تسجيل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية في محضر، ويتم إعداد ثلاث نسخ أصلية منه في استمارات خاصة، حسبما يقرر القانون، على أن تتكفل اللجنة الانتخابية للولاية بتجميع نتائج البلديات، وإجراء إحصاء عام للأصوات.

وتختتم أشغال اللجنة على الأكثر خلال 72 ساعة من بعد إقفال الاقتراع، حيث تودع فورا المحاضر في أظرفة مختومة على مستوى أمانة الضبط للمجلس الدستوري، ويتم تسليم نسخة أصلية عن المحضر فورا لرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، ويتم تسليم نسخة مصادقة ومطابقة للمحضر الأصلي للجنة الانتخابية.

ومن المقرر أن يتنافس 5 مرشحين على رئاسة الجزائر، بعد أن أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، قبول ملفات ترشحهم من قبل، كمرحلة أولى ثم المجلس الدستوري كمرحلة ثانية.

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