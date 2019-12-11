محدث.. الذهب يربح 7 دولارات عند التسوية قبيل قرار الفيدرالي

مباشر: ارتفعت أسعار الذهب عالمياً عند تسوية تعاملات اليوم الأربعاء، ليربح المعدن نحو 7 دولارات قبيل قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وتنتظر الأسواق الإفصاح عن قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والمقرر إعلانه في وقت لاحق من اليوم.

ويتوقع على نطاق واسع تثبيت الفيدرالي معدل الفائدة اليوم، لكن التركيز سيكون على التوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لجيروم باول الذي سيعقده عقب القرار.

كما أن الأنظار تتجه إلى الموعد النهائي لفرض جولة جديدة من التعريفات الأمريكية على سلع صينية، رغم تقرير يشير إلى أن إمكانية تأجيل تلك الخطوة.

وعلى صعيد آخر، كشف مسح عن تراجع حاد في الأغلبية التي كان يتمتع بها حزب المحافظين الحاكم الذي يرأسه بوريس جونسون قبل الانتخابات العامة المقررة غداً الخميس.

وفي بيانات اقتصادية اليوم، ارتفع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في عام، في حين تباطأ على أساس شهري.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر فبراير/شباط بنحو 0.5 بالمائة أو ما يعادل 6.90 دولار عند مستوى 1475 دولار للأوقية.

كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن بنسبة 0.4 بالمائة عند مستوى 1470.14 دولار للأوقية بحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.409.