إنتاج النفط الأمريكي يتراجع من أعلى مستوى على الإطلاق

مباشر: تراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة من مستوى قياسي مرتفع خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري، ليفقد نحو 100 ألف برميل يومياً.

وكشف التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادر اليوم الأربعاء، أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة انخفض بمقدار 100 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنتهي في 6 ديسمبر/كانون الأول ليتراجع إلى مستوى 12.800 مليون برميل يومياً.

وهبط بذلك الإنتاج الأمريكي من النفط من أعلى مستوى على الإطلاق على صعيد المستويات الأسبوعية، والمسجل عند 12.900 مليون برميل يومياً.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي، فإن صادرات النفط الأمريكي ارتفعت بمقدار 265 ألف برميل يومياً في الأسبوع الماضي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً.

كما صعدت واردات الولايات المتحدة من النفط في الأسبوع المنقضي إلى 6.887 مليون برميل يومياً، وهو أعلى بنحو 899 ألف برميل يومياً من مستويات الأسبوع السابق له.

وتعني هذه الزيادة في الصادرات والواردات من النفط الأمريكي، أن صافي واردات الخام صعد بنحو 634 ألف برميل يومياً في الأسبوع المنصرم مسجلاً 3.487 مليون برميل يومياً.

وعلى صعيد المخزونات النفطية في الولايات المتحدة، فإنها ارتفعت بمقدار 0.8 مليون برميل في الأسبوع الماضي مقارنة مع التوقعات البالغة 2.9 مليون برميل في الاتجاه الهابط.

وبالنسبة لمخزونات البنزين الأمريكي، فشهدت زيادة بنحو 5.4 مليون برميل في الأسبوع المنصرم.

وبحلول الساعة 3:27 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر فبراير/شباط بأكثر من 0.4 بالمائة إلى 64.05 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي تسليم شهر يناير/كانون الثاني بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 59.14 دولار للبرميل.